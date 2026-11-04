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La Red

Para fanáticos de Apple: Dimensionapple.com

4 noviembre, 20261 Minutos de lectura

Nuestro amigo Genaro nos ha contactado para avisarnos de la existencia del archivo de los productos Apple que todo autentico fan de la marca sueña: fichas por modelo, línea temporal, anécdotas, campañas de publicidad, guías de compra y una sección pensada para coleccionistas, en siete idiomas. Casi nada.

Como todos los proyectos personales, es un trabajo en constante evolución y seguro que con el tiempo se irán completando datos que puedan faltar en modelos concretos.

Aunque a estas alturas la comunidad «maquera» (como se llamaba cuando Apple básicamente fabricaba Macs) ya no es lo que era, aún somos muchos los que hemos vivido temporadas pasadas donde el CEO no nadaba en una piscina de dólares.

Si eres un apasionado de los ordenadores (o tú mismo has empezado una colección de equipos de Apple) y quieres ubicarlos en el tiempo, visita www.dimensionapple.com, no te arrepentirás de los minutos que dediques a abrir y cerrar fichas.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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