iPhone Duo es la intersección de la tecnología y las artes liberales de Steve Jobs, dice Ternus

El CEO John Ternus, la ejecutiva de hardware Molly Anderson y el ejecutivo de software Steve Lemay han estado hablando con la revista GQ sobre haber comenzado desde cero para construir el plegable.

«Steve [Jobs] habló sobre la intersección de la tecnología y las artes liberales», dice Ternus, «y creo que el iPhone Duo es un ejemplo perfecto de eso».

Según Anderson, vicepresidente de diseño industrial, alcanzar ese objetivo significaba comenzar con objetivos específicos que se derivaban de cuadernos de papel.

«Todo el mundo sabe cómo se siente un cuaderno en el bolsillo y cómo se siente llevarlo», dice Anderson. «Así que esa fue una gran parte de la inspiración: ‘¿Cómo se llega a algo que te da espacio pero que también se siente compacto?'»

GQ afirma que las proporciones del iPhone Duo en realidad se basan en el sistema de papel de la serie A utilizado internacionalmente. A4 es el equivalente internacional más cercano al tamaño de carta de EE. UU., por ejemplo.

Si las proporciones del iPhone Duo se basaron en esa serie, están más cerca de A5, que es la mitad del tamaño de A4. Incluso eso no es una coincidencia exacta, pero está cerca.

Apple y la mayoría de las personas que han probado el iPhone Duo tienden a describirlo como del tamaño de un pasaporte cuando está cerrado. Pero, por supuesto, este es un teléfono que está destinado a ser abierto, y Anderson dice que Apple se centró intensamente en esa experiencia.