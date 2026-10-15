Qué viene en Apple TV: Stick (T2)

Apple TV ha presentado el tráiler de la segunda temporada de la comedia deportiva «Stick», protagonizada y producida ejecutivamente por Owen Wilson y creada por Jason Keller. La segunda temporada de 10 episodios se estrena el miércoles 4 de noviembre de 2026 con dos episodios, seguido de un episodio semanal hasta el 30 de diciembre de 2026 en Apple TV.

«Stick» es una comedia para sentirse bien sobre una familia encontrada y sus relaciones, ambientada en el mundo del golf como nunca antes se había mostrado. Wilson interpreta a Pryce Cahill, un exgolfista profesional cuya carrera se descarriló prematuramente hace 20 años. Después del colapso de su matrimonio y ser despedido de su trabajo en una tienda de artículos deportivos de Indiana, Pryce apuesta su futuro a un problemático fenómeno de golf de 17 años llamado Santi (Peter Dager).

En la segunda temporada, Santi da el siguiente paso en su búsqueda del golf profesional, solo para descubrir lo rápido que cambia el juego cuando el talento se convierte en expectativas. Mientras Santi persigue su sueño, Pryce se pregunta qué podría ser posible para él. Instado por su ex rival Clark Ross (Timothy Olyphant), Pryce hace algo que nadie espera: apuesta por sí mismo, lanzando un regreso improbable con la esperanza de convertirse en el golfista más viejo de la historia en ganar un major. Pero el camino de regreso resulta mucho más difícil de lo que imaginaba. Y cuanto más se acerca Pryce al golfista que alguna vez fue, más se ve obligado a enfrentarse a por qué nunca cumplió la promesa que todos vieron en él. Con la brillante nueva entrenadora Amanda (Rhea Seehorn) y el caddie de confianza Mitts (Marc Maron) en su esquina, Pryce se propone demostrar, al mundo del golf y, lo que es más importante, a sí mismo, que tal vez realmente era tan bueno como todos siempre dijeron que era.