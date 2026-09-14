John Ternus habla sobre el iPhone Duo

En una sesión en Apple Park con Tom’s Guide y TechRadar después del evento de septiembre, el CEO John Ternus y el jefe de marketing Greg «Joz» Joswiak describieron un proceso largo y obstinado: observar la categoría, rechazar la mayor parte de lo que vieron, luego rediseñar el hardware y el iOS hasta que la cosa en sus manos les hizo decir que sí.

«Nuestra historia nunca ha sido apresurarnos con algo a medio hornear», [Faq-Mac: ejem., Siri, ejem] dice Joswiak. El concepto en sí es simple: una gran pantalla que se pliega en un bolsillo, pero «lo que hicieron otros no fue particularmente inspirador». Dos teléfonos pegados torpemente que producen un cuadrado voluminoso que «no estaba realmente diseñado para la forma en que quieres usar un teléfono».

Ternus enmarcó la espera como una barra de calidad, no como una cuestión de calendario. «Siempre se trata de cuándo sentimos que tenemos una idea de producto que cumple con nuestro estándar… por su calidad y durabilidad, pero también por su diseño». El Dúo, dijo, se convirtió en «un buen ejemplo de hardware y software que se unen». Internamente era un «campo verde», una oportunidad para repensar la relación de aspecto, la bisagra, la pantalla y el propio sistema operativo.

El pliegue es la queja más fuerte de la industria. La respuesta de Apple fue una conglomerado OLED de polímero-vidrio con vidrio en ambos lados del panel, además de una nueva forma de aplicar el acabado de nanotextura ya familiar del iPad y el MacBook Pro. La superficie interior es de polímero, no de vidrio, «superficies de plástico baratas… onduladas, arrugadas», dijo Ternus de los rivales. La nanotextura «simplemente borra todo eso. Es muy plano. Se siente increíble al tacto».

La primera vez que vio un prototipo que funcionaba: «Fue como, sí, ya está. Esto es lo que quiero». Luego la parte difícil: «¿Cómo hacemos que suceda y lo hacemos real?»

También ocultaron el proyecto con más firmeza de lo habitual. Las filtraciones ya habían confirmado un plegable e incluso adivinado la inusual relación de aspecto. «Le pusimos una seguridad extra», dice Joswiak. «Teníamos un nombre en clave muy divertido, que ni siquiera repetiré… Dijimos que íbamos a mantener este secreto extra… y funcionó».

El software también fue tratado como algo nuevo. Desplegado, el Duo está destinado a sentirse como un iPad pequeño, no como un teléfono estirado. Los controles se movieron hacia la derecha para que el mismo pulgar que funciona en la forma cerrada del «pasaporte» los encuentre cuando el dispositivo se abre. «Lo abres, están ahí debajo de tu pulgar derecho de nuevo», dijo Ternus. Las relaciones de aspecto consistentes entre las pantallas internas y externas periten que las interfaces se escalen en lugar de romperse.

El soporte del Apple Pencil, el primero en un iPhone, se presentó como una oportunidad, no como una herejía. «Realmente nunca lo he pensado como una regla», dijo Ternus sobre la vieja línea de «sin lápiz» de Steve Jobs. El dúo funciona sin lápiz. Algunas personas querrán uno en el lienzo interior grande. «Se llama iPhone Duo por una razón. Son como dos productos».

El precio, que cruza la marca de los 2.000 euros, tiene una defensa familiar: complejidad y valor, además de una línea de otros teléfonos para todos los demás. «Este es un dispositivo increíblemente complejo y bien diseñado», dijo Ternus. El iPhone 18 Pro y Pro Max siguen siendo «el dispositivo exacto adecuado para muchos de nuestros clientes». Joswiak se amontonó: los profesionales son «iPhone 17 Pro con esteroides», con «mejoras masivas interanuales».

Los usuarios cotidianos prefieren opciones automáticas. Los fotógrafos obtienen apertura manual, obturador y enfoque. «Lo mejor de ambos mundos», dijo Ternus. Cuando se le preguntó si las pequeñas cuchillas móviles sobrevivirían a las caídas, señaló que los iPhones ya tienen hardware de enfoque móvil y estabilización. «Esto es lo que hacemos… selección de materiales… pruebas de fiabilidad para asegurarnos de que las cosas van a ser tan buenas en muchos años como lo son el primer día».

Joswiak fue menos medido. «La calidad del producto que tenemos… no hay nadie en la industria cerca de lo que tenemos». ¿Con qué frecuencia falla un iPhone? «Simplemente [no lo hace]».

El A20 Pro, el primer chip de teléfono de 2 nm de Apple, se vende de la misma manera: no como una hoja de especificaciones, sino como experiencias. La fotografía computacional y la IA en el dispositivo tienen más margen de maniobra. El rendimiento gráfico ha subido alrededor de un 40 por ciento año tras año, «eso no aparece muy a menudo», junto con una nueva cámara de vapor. El rendimiento sostenido saltó de manera similar. «Esta cosa está con esteroides», dijo Joswiak. La fiabilidad y las actualizaciones de software, agregó, son la razón por la que los iPhones usados mantienen valor: «Quieres que sea rápido tres años después, cuatro años después. Algo como el A20 Pro es un monstruo».

Cuando se le preguntó quién realmente ensambla esas cuchillas de apertura, manos o robots, Ternus sonrió: «Eso queda para nosotros».

El día de lanzamiento en sí, dijo, es «la razón por la que hacemos lo que hacemos». Fue «particularmente divertido». Después de una década de ver plegables, los ejecutivos de Apple parecían menos como si se hubieran unido a una categoría que como si finalmente hubieran terminado una.