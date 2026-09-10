Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iPhone 18

El iPhone 18 Pro Max pesa más que el iPhone 17 Pro Max

10 septiembre, 20261 Minutos de lectura

El iPhone 18 Pro Max tiene las mismas dimensiones físicas que el iPhone 17 Pro Max. Mide 163,4 mm x 78 mm x 8,75 mm, pero pesa 16 gramos más.

Apple dice que el iPhone 18 Pro Max pesa 249 gramos, mientras que el iPhone 17 Pro Max pesaba 233 gramos, lo que lo convierte en el iPhone no plegable más pesado hasta la fecha. Es más pesado que el iPhone 14 Pro Max, que pesaba 240 gramos.

Hay una cámara de vapor más grande en los modelos de iPhone 18 Pro que ocupa tres veces más superficie para disipar más calor. El A20 Pro es capaz de ofrecer hasta un 40 por ciento mejor rendimiento sostenido que el A19 Pro gracias a la cámara de vapor de próxima generación y «materiales más conductores térmicamente».

Artículo anterior iPhone Duo puede autenticarse con el Apple Watch
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

iPhoneiPhone 18iPhone Duo

Apple Reference Image es la nueva forma de autenticar que la fotografía no se ha modificado

10 septiembre, 2026
iPhoneiPhone 18iPhone Duo

La isla dinámica ahora muestra hasta tres actividades en vivo

10 septiembre, 2026
iPhoneiPhone 18

Apple presenta el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max

9 septiembre, 2026