El iPhone 18 Pro Max pesa más que el iPhone 17 Pro Max

El iPhone 18 Pro Max tiene las mismas dimensiones físicas que el iPhone 17 Pro Max. Mide 163,4 mm x 78 mm x 8,75 mm, pero pesa 16 gramos más.
Apple dice que el iPhone 18 Pro Max pesa 249 gramos, mientras que el iPhone 17 Pro Max pesaba 233 gramos, lo que lo convierte en el iPhone no plegable más pesado hasta la fecha. Es más pesado que el iPhone 14 Pro Max, que pesaba 240 gramos.
Hay una cámara de vapor más grande en los modelos de iPhone 18 Pro que ocupa tres veces más superficie para disipar más calor. El A20 Pro es capaz de ofrecer hasta un 40 por ciento mejor rendimiento sostenido que el A19 Pro gracias a la cámara de vapor de próxima generación y «materiales más conductores térmicamente».
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