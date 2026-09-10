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iPhone Duo puede autenticarse con el Apple Watch

10 septiembre, 20261 Minutos de lectura

El iPhone Duo es el primer dispositivo plegable de Apple, lo que significa que se puede usar abierto o cerrado. Apple no ha podido encontrar una manera de hacer que Face ID funcione en ambos casos de uso (entendemos que por una cuestión de grosor y de precio), por lo que ofrece Touch ID en su lugar.

La ventaja de Touch ID es que puede autenticar sin importar si el dispositivo está abierto o cerrado, o mirando hacia adelante o hacia atrás.

No obstante, habrá usuarios que prefieran Face ID por la autenticación sin esfuerzo que realiza simplemente mirando el dispositivo. Para ellos, Apple tiene una solución: el Apple Watch. Si bien Apple no ha detallado completamente esta característica, parece que mientras un Apple Watch esté cerca y desbloqueado, el iPhone Duo también se autenticará y desbloqueará (como ocurre con el Mac).

Touch ID será más conveniente para otras tareas, como verificar una compra o desbloquear una aplicación, sin embargo, el Apple Watch también se puede usar para esas acciones. Al usar la autenticación del Apple Watch en Mac, aparece con una notificación en el Apple Watch con la opción de presionar dos veces el botón lateral.

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Alf

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