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Apple Watch

El atajo del doble clic en la corona podría desaparecer del Apple Watch

7 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Al parecer, Apple está eliminando un acceso directo de Apple Watch desde hace mucho tiempo en watchOS 27: hacer doble clic en la Digital Crown ya no activa el App Switcher, lo que permite a los usuarios saltar entre y/o cerrar las aplicaciones utilizadas recientemente.

El cambio apareció por primera vez en la beta de watchOS 27 y no se ha corregido. Durante años, un doble clic en la corona permite a los usuarios rebotar rápidamente entre dos aplicaciones, o entre una aplicación y la esfera del reloj, sin abrir la cuadrícula completa de la aplicación.

Esa misma vista de aplicaciones recientes también dio a los propietarios de Watch una forma de salir de las aplicaciones. En watchOS 26, los usuarios aún pueden hacer doble clic en la Corona Digital para abrir el inmutador de aplicaciones, deslizar el dedo hacia la izquierda en una aplicación y tocar la X para cerrarla o salir.

watchOS 27 en su lugar impulsa una nueva «cuadrícula de aplicaciones dinámicas». Una sola pulsación de la Corona Digital ahora muestra el icono de Siri, cinco aplicaciones sugeridas y un acceso directo a la cuadrícula completa.

En la versión beta actual, un doble clic hace lo mismo que un solo clic. 

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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