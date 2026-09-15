Dos líneas activas en el iPhone durante un viaje: 6 ajustes que conviene revisar

Viajar con dos líneas en el iPhone plantea una situación que puede resultar confusa: queremos conservar nuestro número habitual para llamadas y mensajes, pero utilizar una segunda línea para conectarnos a Internet. Tener ambas activas no significa que el iPhone vaya a utilizarlas de la misma forma.

La clave está en distinguir tres cosas: qué línea está activa, cuál se usa para llamadas y cuál proporciona los datos móviles. Antes de salir —y especialmente antes de activar la itinerancia— conviene dedicar un par de minutos a comprobar estos ajustes.

Dos líneas activas no significan dos conexiones de datos

Un escenario bastante habitual consiste en mantener la SIM de nuestro operador para seguir disponibles en nuestro número de siempre y añadir una eSIM específica para los datos. Servicios como Holafly permiten disponer de este tipo de segunda línea para viajes. Lo importante, desde el punto de vista del iPhone, es decidir qué función tendrá cada una.

iOS permite tener dos líneas activas, pero utiliza una única red de datos móviles a la vez. Por eso, instalar una eSIM no basta: hay que comprobar qué línea hemos seleccionado para conectarnos.

Seis ajustes que merece la pena comprobar

Antes de conectarnos en el país de destino, conviene revisar cómo está configurada cada línea. Estos seis ajustes permiten saber qué SIM utilizará los datos, evitar cambios inesperados y mantener un mayor control sobre la conexión durante el viaje.

1. Pon un nombre reconocible a cada línea

“Principal” y “Secundaria” pueden resultar poco claros cuando estamos fuera de casa. Etiquetas como “España” y “Viaje”, o “Personal” y “Datos”, permiten saber de un vistazo qué línea estamos modificando. Es un detalle pequeño que ayuda a evitar cambios en la SIM equivocada.

2. Selecciona expresamente la línea de datos móviles

En Ajustes > Datos móviles podemos elegir qué línea proporciona la conexión de datos. Si hemos añadido una eSIM para conectarnos durante el viaje, debemos comprobar que aparece seleccionada aquí.

No conviene deducirlo simplemente porque la nueva línea aparezca como activa: una línea puede estar habilitada sin ser la elegida para los datos.

3. Revisa la itinerancia línea por línea

La itinerancia de datos merece especial atención porque las condiciones dependen del operador y del plan contratado. Una configuración posible es impedir que la línea habitual utilice datos en itinerancia y habilitarlos únicamente en la línea destinada a la conexión internacional, cuando las instrucciones de ese servicio así lo requieran.

No existe, por tanto, una regla universal de “activar itinerancia” para todo el teléfono. Hay que comprobar qué línea estamos configurando y qué exige nuestro operador.

4. Entiende qué hace “Permitir cambio de datos móviles”

Esta opción puede ser útil, pero no debería activarse por inercia. Permite al iPhone utilizar datos de la otra línea en determinadas circunstancias, por ejemplo durante una llamada, dependiendo de la configuración y de los operadores.

Si nuestro objetivo es controlar estrictamente qué línea consume datos durante un viaje, interesa entender ese comportamiento antes de permitir el cambio. Apple explica las distintas posibilidades de configuración en su documentación oficial sobre Dual SIM en el iPhone.

5. Comprueba también la línea predeterminada para llamadas

Elegir una línea para Internet no obliga a utilizarla también para llamar. Podemos conservar el número habitual como línea de voz y asignar los datos a la segunda línea. Esta separación es precisamente una de las ventajas prácticas de viajar con Dual SIM.

6. Controla el consumo desde el propio iPhone

Antes del viaje puede ser útil restablecer las estadísticas de datos móviles. De esta forma será más sencillo comprobar posteriormente qué línea y qué aplicaciones han consumido datos, en lugar de confiar únicamente en que la configuración inicial era correcta.

Si además queremos limitar el consumo de determinadas aplicaciones y tareas en segundo plano, Faq-Mac explica cómo funciona el modo de datos reducido en el iPhone, una opción especialmente interesante cuando no queremos gastar datos innecesariamente durante un viaje.

Una configuración típica para viajar

Función Línea habitual Línea de viaje Número habitual Sí No necesariamente Llamadas y SMS Según tarifa Según el servicio contratado Datos móviles Desactivados o controlados Sí Itinerancia de datos Según operador Según instrucciones del proveedor

Esta tabla no debe interpretarse como una configuración universal. Las llamadas, los SMS y la itinerancia pueden tener costes y condiciones diferentes según cada operador. Lo útil es pensar en cada función por separado en vez de limitarse a preguntar qué SIM está “encendida”.

Una comprobación de un minuto al llegar

Antes de empezar a navegar, abrir mapas o compartir Internet con el Mac, merece la pena hacer una comprobación rápida:

verificar que las dos líneas aparecen correctamente identificadas;

confirmar cuál está seleccionada para datos móviles;

revisar la itinerancia de cada línea;

comprobar si el cambio de datos móviles está activado o desactivado;

hacer una conexión breve y revisar que la línea esperada está funcionando.

Si la línea de viaje aparece activa pero no proporciona Internet, no conviene borrar inmediatamente la eSIM. Primero hay que comprobar la selección de datos, la itinerancia exigida por el proveedor y la conexión a la red. Activar y desactivar temporalmente el modo avión también puede ayudar a forzar una nueva conexión.

Conclusión: controlar funciones, no simplemente SIM

La configuración más segura es aquella que podemos explicar: esta línea conserva mi número, esta otra proporciona Internet y sé qué ocurrirá si recibo una llamada o si el iPhone intenta cambiar la conexión de datos.

Con dos líneas activas, el detalle importante no es cuál llamamos “principal” o “secundaria”, sino qué tarea hemos asignado a cada una. Revisarlo antes de salir y comprobarlo de nuevo al llegar evita depender de suposiciones precisamente cuando estamos lejos de nuestra red habitual.