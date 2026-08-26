NAS OmniCore

Presentamos OmniCore, un NAS de IA totalmente flash construido completamente en SSD M.2 NVMe, con capacidades de IA integradas que se ejecutan localmente sin requerir una conexión a la nube, una aplicación complementaria o hardware de IA externo.
La mayoría de los sistemas NAS dirigidos a profesionales creativos todavía dependen de unidades giratorias. OmniCore aborda eso directamente: un archivo de 100 GB se transfiere en aproximadamente cuatro minutos, aproximadamente cinco veces más rápido que una unidad comparable basada en HDD. Tres editores que extraen archivos de proyecto grandes simultáneamente es una condición de funcionamiento normal, no un caso de borde de rendimiento.
Algunos detalles que vale la pena señalar:
La base incluye AI Search y AI Album, mientras que Pro y Ultra incluyen la suite completa de IA en el dispositivo de OmniCore: AI Chat, AI Search, AI Album con OCR, AI File Assistant y AI Creative Assistant, con procesamiento de IA incorporado manejado localmente por la NPU integrada.
Tres configuraciones: Base (6 TOPS, 56 TB), Pro (87 TOPS, hasta 176 TB) y Ultra (180 TOPS, hasta 176 TB).
Thunderbolt 4 y doble 10GbE en Pro y Ultra, con compatibilidad con RAID 0/1/5/6.
Sin requisito de unidad certificada, compatible con SSD M.2 NVMe de terceros.
Un detalle de la especificación OmniCore que puede ser relevante: la suite de IA en el dispositivo disponible en Pro y Ultra incluye cinco funciones distintas, en lugar de una sola característica de IA:
AI Chat: chat en lenguaje natural, resumen, traducción y análisis de contenido almacenado.
AI Album — OCR y reconocimiento de imágenes que etiqueta automáticamente objetos, escenas, rostros y texto visible en toda la biblioteca.
Búsqueda de IA: permite a los usuarios encontrar contenido almacenado utilizando consultas en lenguaje natural, sin depender únicamente de nombres de archivos o estructuras de carpetas.
AI File Assistant: clasificación automatizada por fecha, ubicación, personas o tipo de contenido, con soporte para agentes de IA personalizados y tareas programadas.
AI Creative Assistant: genera carretes destacados, líneas de tiempo de memoria, vídeos narrativos, resúmenes y planes de lecciones a partir de material almacenado.
Todo el procesamiento de IA incorporado se ejecuta localmente en la NPU integrada y no requiere suscripción. Los usuarios Pro y Ultra también pueden conectar opcionalmente modelos de IA de terceros compatibles utilizando sus propias claves de API.
La configuración Ultra, impulsada por el Intel Core Ultra 7 358H, ofrece hasta 180 TOPS para cargas de trabajo de IA en el dispositivo.
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