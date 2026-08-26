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MacMac Studio

El nuevo Mac Studio puede soportar hasta ocho pantallas

26 agosto, 20261 Minutos de lectura

La nueva versión M5 Max del Mac Studio, por ejemplo, se está promocionando como capaz de ejecutar hasta cinco pantallas, mientras que el Mac Studio con M5 Ultra puede manejar ocho.

El Mac Studio ahora permite utilizar Genlock a través de USB-C para sincronizar con precisión un monitor con una cámara profesional, al igual que en el iPhone 17 Pro. Y también admite hasta ocho monitores o hasta cuatro Studio Display XDR a 120 Hz con resolución 5K completa para ofrecer una amplia pantalla para los proyectos más exigentes.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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