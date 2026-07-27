Qué viene en Apple TV: Matchbox The Movie

Nueva película original de Apple basada en una franquicia de juguetes de Mattel. De Skydance Media y Mattel Studios, «Matchbox The Movie» está protagonizada por John Cena, Sam Richardson y Jessica Biel.

Si bien la expectativa habitual sería un enfoque centrado en juguetes, la película parece más un homenaje a «Fast & Furious». A pesar de esto, los juguetes también aparecen en la película.

Matchbox the Movie se estrena en Octubre en Apple TV