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Qué viene en Apple TV: Matchbox The Movie

27 julio, 20261 Minutos de lectura

Nueva película original de Apple basada en una franquicia de juguetes de Mattel. De Skydance Media y Mattel Studios, «Matchbox The Movie» está protagonizada por John Cena, Sam Richardson y Jessica Biel.

Si bien la expectativa habitual sería un enfoque centrado en juguetes, la película parece más un homenaje a «Fast & Furious». A pesar de esto, los juguetes también aparecen en la película.

Matchbox the Movie se estrena en Octubre en Apple TV

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Alf

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