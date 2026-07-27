Qué viene en Apple TV: Neuromancer

Serie de diez episodios, protagonizada por Callum Turner, Briana Middleton, Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard y Clemence Poesy.

La serie sigue al hacker de primer nivel Case, que se mete en problemas relacionados con delitos de alto riesgo y espionaje con su compañera asesina Molly, y un atraco a una dinastía corporativa.

Producido por Paramount Television y Anonymous Content, «Neuromancer» se estrenará en Apple TV con dos episodios el 22 de enero de 2027, seguido de un episodio a la semana hasta el 19 de marzo.