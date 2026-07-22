Nuevo malware para macOS: ‘Clicklock stealer’

Group-IB ha identificado una nueva pieza de malware de macOS que presiona a los usuarios para que entreguen sus contraseñas a través de un aluvión de mensajes de sistema falsos.

«ClickLock Stealer» no necesita exploits ni privilegios elevados para funcionar. En cambio, el ataque depende de que la víctima pegue un comando en Terminal y lo ejecute. Luego, el comando ejecuta un script, y todo lo demás sigue. Aquí están los detalles del informe del Grupo-1B:

Group-IB ha descubierto y analizado un nuevo malware dirigido a los usuarios de macOS que hemos llamado ClickLock Stealer.

ClickLock Stealer apunta a datos de 8 navegadores, 31 extensiones de navegador de billetera criptográfica, 7 extensiones de administrador de contraseñas, 8 aplicaciones de billetera de escritorio, extrae direcciones blockchain a través de 6 cadenas, llavero de macOS, historial de shell y credenciales FTP.

Evaluamos con gran confianza que el malware probablemente se distribuye o se distribuirá a través de páginas de phishing que emplean la técnica ClickFix.

Los adversarios utilizan una versión ligeramente modificada de una herramienta de código abierto GSocket como uno de los componentes.

Basándonos en la estructura de código y otros artefactos observados, asumimos que el malware todavía está en desarrollo.

Una operación ClickLock Stealer ya ha dirigido a al menos 100 víctimas en 33 países, con más del 50% de malwareEuropa, y ha estado activa durante aproximadamente dos meses, desde mayo de 2026.

Faq-Mac: no pegues nada en el Terminal que te diga una máquina. Si lo haces, mereces usar Windows.