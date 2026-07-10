OpenAI presenta GPT-Live para hacer parezca más una conversación real

OpenAI ha presentado GPT-Live, que describe como una nueva generación de modelos de voz destinados a hacer que hablar con la IA se parezca más a tener una conversación con una persona real. GPT-Live está destinado a reemplazar la experiencia de voz existente de ChatGPT.

GPT-Live es capaz de escuchar y hablar al mismo tiempo, y puede demostrar que está prestando atención con frases de reconocimiento como «mhmm». El modelo fue diseñado para la interacción continua, y puede tomar decisiones sobre si hablar, seguir escuchando, hacer una pausa, interrumpir o usar una herramienta varias veces por segundo.

Hablar con ChatGPT ahora debería sentirse mucho más como una conversación real. Puedes interrumpir con una pregunta, hacer una pausa para reunir tus pensamientos o pedirle a ChatGPT que disminuya la velocidad. Naturalmente, reconoce lo que estás diciendo con frases como «mhmm» o «lo tengo», para que sepas que te sigue. También hemos remasterizado las nueve voces distintas en ChatGPT para GPT-Live.

OpenAI dice que GPT-Live es su modelo de voz más inteligente hasta la fecha, utilizando el último modelo de frontera (actualmente GPT-5.5) para búsquedas en la web, razonamiento profundo y trabajo complejo. Mientras GPT-Live trabaja en una tarea, puede continuar una conversación y luego dar los resultados de una tarea cuando termina. También funciona para la traducción en vivo, y muestra ricas tarjetas visuales para el clima, las acciones, los deportes y más.

Podrás usarlo en tu iPhone, Mac o iPad