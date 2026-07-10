Nintendo cierra el juego de Mario Kart Tour para iOS

Nintendo dijo hoy que finalizará el servicio para su juego móvil Mario Kart Tour en la App Store de iOS el martes 29 de septiembre. No hay planes para una versión sin conexión del juego, por lo que ya no se podrá jugar después de esa fecha.

La moneda del juego ya no está disponible para la compra, y Nintendo ha terminado las renovaciones automáticas de suscripciones antes de la fecha de cierre.

Los jugadores que tenían una suscripción a Mario Kart Tour Gold Pass podrán usar los beneficios de forma gratuita desde ahora hasta el 29 de septiembre, mientras que los jugadores que no tenían una suscripción obtendrán los beneficios a partir del 4 de agosto.