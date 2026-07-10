El navegador DuckDuckGo bloquea los anuncios de YouTube en iPhone y Mac

El navegador web gratuito de DuckDuckGo ahora bloquea la mayoría de los anuncios de vídeo en YouTube, y la función está activada de forma predeterminada para los usuarios de iPhone y Mac que ejecutan la última versión de la aplicación.

Anunciado el miércoles, el bloqueo de anuncios de YouTube detiene los anuncios que se reproducen antes y durante los vídeos en el sitio web de YouTube, y DuckDuckGo dice que el resultado es la experiencia regular de YouTube menos las interrupciones, por lo que las funciones como el historial de visualización y guardar su lugar en las listas de reproducción siguen funcionando.

Una cosa para ver en el iPhone es que si tocas un enlace de YouTube, a menudo se abre la aplicación dedicada de YouTube si la tienes instalada. La función de bloqueo obviamente no funcionará allí, y tendrás que abrir el sitio web de YouTube dentro del navegador DuckDuckGo en su lugar.

DuckDuckGo dice que está utilizando listas de filtros mantenidas por la comunidad de uBlock Origin, junto con sus propias reglas para ayudar a minimizar la rotura. La compañía advierte que los vídeos pueden durar un poco más de lo habitual, pero la reproducción debe funcionar sin interrupciones una vez que se cargue un clip.