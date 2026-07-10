Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iPadiPhoneLa RedMac

El navegador DuckDuckGo bloquea los anuncios de YouTube en iPhone y Mac

10 julio, 20261 Minutos de lectura

El navegador web gratuito de DuckDuckGo ahora bloquea la mayoría de los anuncios de vídeo en YouTube, y la función está activada de forma predeterminada para los usuarios de iPhone y Mac que ejecutan la última versión de la aplicación.

Anunciado el miércoles, el bloqueo de anuncios de YouTube detiene los anuncios que se reproducen antes y durante los vídeos en el sitio web de YouTube, y DuckDuckGo dice que el resultado es la experiencia regular de YouTube menos las interrupciones, por lo que las funciones como el historial de visualización y guardar su lugar en las listas de reproducción siguen funcionando.

Una cosa para ver en el iPhone es que si tocas un enlace de YouTube, a menudo se abre la aplicación dedicada de YouTube si la tienes instalada. La función de bloqueo obviamente no funcionará allí, y tendrás que abrir el sitio web de YouTube dentro del navegador DuckDuckGo en su lugar.

DuckDuckGo dice que está utilizando listas de filtros mantenidas por la comunidad de uBlock Origin, junto con sus propias reglas para ayudar a minimizar la rotura. La compañía advierte que los vídeos pueden durar un poco más de lo habitual, pero la reproducción debe funcionar sin interrupciones una vez que se cargue un clip.

Artículo anterior Qué viene en Apple TV: (Snoopy) Hogar dulce hogar
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

La Red

La nueva herramienta de imágenes de IA de Meta permite usar tus fotos públicas de Instagram

10 julio, 2026
iPadiPhoneMac

OpenAI presenta GPT-Live para hacer parezca más una conversación real

10 julio, 2026
AppleApple TVApple WatchiOSiPadmacOS

Definitivamente Apple es «guardián» del ecosistema en la Unión Europea

9 julio, 2026
iOS 26ios27iPad

Cómo fijar y personalizar mensajes grupales en iOS 26 y en iPadOS 26

8 julio, 2026