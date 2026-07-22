El mejor software de recuperación de datos para iPhone: los 5 mejores programas probados

Puedes restaurar los archivos eliminados incluso sin ninguna copia de seguridad. Hay varios programas de recuperación de datos para iPhone disponibles en línea que puedes probar para recuperar tus archivos perdidos.

Si has eliminado accidentalmente archivos, has perdido datos después de una actualización de iOS, has experimentado daños en el dispositivo o no puedes acceder a una copia de seguridad de iCloud, estas confiables herramientas de recuperación de iPhone pueden ayudar a restaurar tu información fácilmente.

En este artículo, cubriremos el mejor software de recuperación de datos para iPhone, comparándolos en detalle, incluyendo sus características clave, pros y contras, y los tipos de datos que pueden recuperar. ¡Empecemos!

Características para comprobar en el software de recuperación de datos del iPhone

Estas son algunas características clave a tener en cuenta:

Múltiples modos de recuperación

Un buen software de recuperación para iPhone ofrece diferentes opciones de recuperación, como la recuperación directamente desde el iPhone, desde copias de seguridad de iCloud y desde copias de seguridad de iTunes o Finder.

Soporte para diferentes tipos de archivos

Comprueba si el software de recuperación de datos del iPhone admite la recuperación de contactos eliminados, historial de llamadas, notas, WhatsApp y otros datos de aplicaciones de mensajería, etc.

Vista previa de la funcionalidad

La función de vista previa permite obtener una vista previa de los archivos antes de guardarlos en el dispositivo. Esta función ayuda a confirmar que los datos deseados están disponibles y evita gastar dinero en intentos de recuperación fallidos.

Compatibilidad con las últimas versiones de iOS

Asegúrate de que el software sea compatible con la última versión de iOS y los modelos recientes de iPhone para evitar problemas de compatibilidad durante la recuperación.

Interfaz fácil de usar

Elija un software con instrucciones claras, una interfaz limpia y un proceso de recuperación sencillo.

Compatibilidad multiplataforma

Elige un software que admita ambos sistemas operativos. Esto proporciona una mayor flexibilidad y comodidad al realizar tareas de recuperación.

Las 5 mejores herramientas de software de recuperación de datos para iPhone

Ahora que estás familiarizado con las características clave de cualquier herramienta de recuperación de datos del iPhone, es hora de explorar diferentes opciones. Aquí hay algunos buenos programas de software de recuperación que puedes probar para restaurar archivos eliminados del iPhone con facilidad:

Herramienta #1 – Recuperación de datos Stellar para iPhone

Cuando se trata de recuperación de datos, nada puede superar a Stellar. Es uno de los proveedores de servicios de recuperación de datos más populares y confiables que ofrece un 100% de seguridad a sus usuarios.

Esta herramienta cubre todos los ángulos, puedes extraer datos directamente del propio teléfono, o recuperarlos desde iCloud en su lugar. También maneja todos los tipos de archivos habituales: documentos, fotos, vídeos, correos electrónicos, calendarios, incluso datos de WhatsApp. También se mantiene bien cuando hay que recuperar datos con una pantalla rota, ya que puede conectarse y escanear el dispositivo directamente a través del ordenador sin que la pantalla necesite funcionar en absoluto y si el teléfono no se enciende, puedes volver a recuperar directamente desde una copia de seguridad de iCloud.

Características clave:

Funciona en todos los modelos de iPhone que se remontan a varias generaciones, hasta el último modelo.

Restaura fotos y vídeos eliminados en una variedad de situaciones de pérdida de datos.

Extrae datos directamente de las copias de seguridad de iCloud sin mucha molestia.

Vista previa de los archivos antes de restaurar algo

Compatible con las versiones actuales de iOS y los modelos más recientes de iPhone

Ventajas:

La interfaz es lo suficientemente simple como para que principiantes y usuarios no técnicos no tengan problemas con ella.

Cubre varias rutas de recuperación diferentes dependiendo de cómo se perdieron los datos

Puedes restaurar solo los archivos específicos que necesitas en lugar de todo a la vez

Maneja una amplia gama de tipos de archivos: fotos, vídeos, mensajes, documentos y más

Contras

Los escaneos exhaustivos pueden requerir tiempo adicional al buscar un almacenamiento extenso.

Las funciones avanzadas de recuperación y guardado de archivos solo están disponibles en versiones de pago.

Óptimo para: Usuarios que buscan una solución de recuperación integral fiable sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Herramienta #2 – Wondershare Dr.Fone – Recuperación de datos (iOS)

Doctor Fone es uno de los nombres más reconocidos en el software de recuperación de iPhone. El software admite la recuperación de archivos eliminados debido a eliminación accidental, formato, bloqueos del sistema, actualizaciones fallidas de iOS o daños en el dispositivo, etc. También admite la recuperación de datos directamente desde un dispositivo iOS, así como desde copias de seguridad de iCloud y iTunes.

Características clave:

Admite la recuperación de fotos, vídeos, documentos y otros tipos de archivos o varios formatos de archivo eliminados.

Vista previa de los archivos antes de restaurarlos para garantizar una recuperación precisa.

Compatible con dispositivos Windows y macOS.

Ventajas:

Conocido por su interfaz simple e intuitiva para el usuario, que permite una fácil recuperación de datos para usuarios con conocimientos técnicos mínimos.

Totalmente compatible con los modelos recientes de iPhone y versiones de iOS.

Proporciona herramientas adicionales más allá de la recuperación para una gestión integral de dispositivos.

Contras:

Las versiones premium cuestan más en comparación con varias soluciones de software de recuperación de iPhone de la competencia.

Los resultados de la recuperación de datos pueden variar dependiendo de las circunstancias y el dispositivo.

Óptimo para: Usuarios que requieren un software de recuperación simple con una experiencia de recuperación directa y funciones adicionales de mantenimiento del teléfono.

Herramienta #3 – EaseUS MobiSaver

EaseUS MobiSaver es otro nombre muy conocido, también cubre iPads y otros dispositivos iOS. Lo que sea que haya causado la pérdida, la eliminación accidental, el formato, un fallo del sistema, incluso un restablecimiento de fábrica, está construido para manejar la mayoría de esas situaciones. También tiene la opción de cómo se recupera: directamente desde el propio dispositivo, desde una copia de seguridad de iTunes o restaurado desde iCloud, dependiendo de lo que funcione mejor para su caso. Y como la mayoría de las herramientas de recuperación sólidas, permite obtener una vista previa de lo que se puede recuperar antes de restaurar algo.

Características clave:

El software es conocido por su sencillo flujo de trabajo de tres pasos, que hace que la recuperación de datos sea rápida y fácil.

Es compatible con dispositivos iPhone y iPad de múltiples generaciones.

Permite obtener una vista previa de los archivos recuperables antes de iniciar la recuperación.

Las actualizaciones regulares garantizan la compatibilidad con las nuevas versiones y dispositivos de iOS.

Ventajas:

Interfaz fácil de navegar adecuada para principiantes y usuarios no técnicos.

Proporciona varias opciones de recuperación para diferentes escenarios de pérdida de datos de manera efectiva.

Recupera varios tipos de archivos, incluyendo fotos, vídeos, mensajes, contactos y muchos más.

Contras:

Los escaneos profundos pueden llevar más tiempo en comparación con ciertas herramientas de recuperación de la competencia.

El acceso completo a las funciones de recuperación avanzadas requiere una actualización premium.

Óptimo para: Usuarios que buscan un equilibrio entre la asequibilidad y las características de recuperación de nivel profesional.

Herramienta #4 – Tenorshare UltData

Tenorshare UltData puede ayudarte a recuperar datos perdidos, eliminados o inaccesibles de dispositivos iOS. Ofrece múltiples opciones de recuperación para restaurar archivos importantes de manera eficiente. No te limita a un solo tipo de archivo, ya sea fotos, vídeos, documentos, correos electrónicos, lo que sea que te falte, lo escaneará. El software está envuelto en una interfaz limpia y moderna que te guía a través del proceso en lugar de dejarte resolverlo por tu cuenta.

Características clave:

Escanea rápidamente tu iPhone y otros dispositivos iOS para encontrar archivos recuperables en cuestión de minutos.

Recupera los datos eliminados directamente, incluso sin ninguna copia de seguridad creada previamente.

También admite la recuperación de datos de archivos de copia de seguridad de iCloud e iTunes.

Recupera mensajes, archivos adjuntos y datos de WhatsApp de aplicaciones sociales compatibles.

Ventajas:

Ofrece velocidades de escaneo rápidas, reduciendo el tiempo de espera durante las operaciones de recuperación.

Conocido por una interfaz limpia y moderna con fácil navegación y controles.

Proceso simple de instalación y configuración adecuado para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Contras:

La versión gratuita tiene límites solo para la vista previa de archivos; guardar los archivos recuperados requiere una actualización a una versión de software de pago.

A veces, puede experimentar retrasos con la atención al cliente y las solicitudes de reembolso.

El éxito de la recuperación depende de las circunstancias de la pérdida de datos y del estado del dispositivo.

Óptimo para: Usuarios que priorizan la velocidad de escaneo y necesitan evaluar rápidamente si sus archivos perdidos pueden ser recuperados.

Herramienta #5 – iMobie PhoneRescue para iOS

PhoneRescue para iOS se apoya en los datos de casos de recuperación más difíciles que no solo se eliminan, sino que son genuinamente inaccesibles en un iPhone o iPad. Trabaja directamente fuera del dispositivo, o a través de una copia de seguridad de iCloud o iTunes si es ahí donde están los datos.

Es un flujo guiado, paso a paso, de principio a fin, no algo que tengas que descubrir por tu cuenta.

Características clave:

Recupera datos perdidos directamente de dispositivos y copias de seguridad (copias de seguridad de iCloud y iTunes).

Instrucciones guiadas para una experiencia de recuperación fluida y sin complicaciones.

Ofrece una vista previa de los archivos recuperables antes de iniciar la recuperación.

Ventajas:

El diseño simple facilita la recuperación de datos para usuarios no técnicos.

Ofrece una recuperación fiable de las copias de seguridad de iCloud y de iTunes.

La interfaz bien organizada garantiza una fácil navegación a través de las funciones de recuperación.

Contras:

Requiere pagos de suscripción recurrentes para el acceso continuo a las funciones premium.

El éxito de la recuperación puede variar dependiendo del tipo de datos.

Óptimo para: Usuarios que prefieren una experiencia de recuperación guiada con una complejidad técnica mínima.

Conclusión

Recuperar datos perdidos o eliminados de un iPhone, especialmente sin ninguna copia de seguridad, puede parecer una tarea difícil.

Puedes ir con las mejores herramientas de recuperación de datos de iPhone mencionadas anteriormente para restaurar tus archivos perdidos. Antes de usar cualquier software de recuperación, deja de usar el iPhone inmediatamente después de la pérdida de datos.

Los nuevos archivos pueden sobrescribir los datos eliminados, reduciendo las posibilidades de recuperación.

Comprueba cuidadosamente las características de las herramientas anteriores y luego elige la que mejor se adapte a tus necesidades.