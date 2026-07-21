Navegador Quiche para iOS: navegar sin IA

Aunque nos parece que es luchar contra lo inevitable, porque la IA no hay quien la pare (y es la que va a acabar con Faq-Mac y todas las webs independientes), sigue habiendo gente que se resiste a que los nuevos titanes del pirateo consentido decidan qué se lee y qué no, qué se encuentra y que no.

Para todos esos que quieren seguir en el modo de navegación con el que han crecido, está el navegador Quiche.

Quiche Browser desactiva las descripciones generales de IA en los resultados de búsqueda por defecto, por omisión, de forma que puedas encontrar enlaces a sitios web reales creados por humanos.

Según su creador, es su modesta contribución a la lucha contra la teoría de la Internet muerta.

¿Qué es la internet muerta?

Internet muerta es una teoría o un concepto de la cultura digital que sugiere que la internet que conocíamos «murió» hace años (alrededor de 2016 o 2017) y que la mayor parte del contenido y la interacción actual está dominada por bots, inteligencia artificial y algoritmos.

Según esta noción, lo que percibes como una red orgánica llena de personas reales compartiendo ideas es, en gran medida, una ilusión.

Los Pilares de la Teoría

Manipulación y control: Quienes defienden la versión más extrema de esta teoría afirman que gobiernos o grandes corporaciones utilizan esta red artificial para moldear la opinión pública, manipular elecciones y fomentar el consumismo.

Contenido generado por IA y bots: La teoría sostiene que la inmensa mayoría de las publicaciones, artículos, memes, fotos y comentarios son creados automáticamente por bots y sistemas de IA para mantener a los usuarios enganchados.

Interacción artificial: No solo el contenido es automático; los comentarios que ves debajo de una publicación (alaba el contenido, discute o genera polémica) muchas veces son otros bots respondiendo al primer bot.