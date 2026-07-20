Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple

Apple adquiere SigScalr

20 julio, 20261 Minutos de lectura

En marzo, Apple informó a la UE que había acordado adquirir ciertos activos y contratar empleados de SigScalr, según un aviso publicado hoy en el sitio web de la Comisión Europea.

SigScalr creó la plataforma de observabilidad de código abierto SigLens, que las empresas pueden usar para agregar y analizar registros, métricas y rastros a escalas masivas con fines de monitoreo y depuración. SigLens era conocido por ser una solución rentable y rápida en comparación con muchas plataformas competidoras.

Artículo anterior La Comisión Europea crea excepciones a la norma sobre las baterías portátiles reemplazables
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple

Estas categorías de anuncios no están permitidos en Mapas de Apple

16 julio, 2026
ApplemacOS 27

Mac OS dejará de ser compatible con unidades externas cifradas el próximo año

9 julio, 2026
AppleApple TVApple WatchiOSiPadmacOS

Definitivamente Apple es «guardián» del ecosistema en la Unión Europea

9 julio, 2026
AppleiCloudLa Red

Italia lanza una investigación antimonopolio sobre iCloud

5 julio, 2026