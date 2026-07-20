Apple adquiere SigScalr

En marzo, Apple informó a la UE que había acordado adquirir ciertos activos y contratar empleados de SigScalr, según un aviso publicado hoy en el sitio web de la Comisión Europea.

SigScalr creó la plataforma de observabilidad de código abierto SigLens, que las empresas pueden usar para agregar y analizar registros, métricas y rastros a escalas masivas con fines de monitoreo y depuración. SigLens era conocido por ser una solución rentable y rápida en comparación con muchas plataformas competidoras.