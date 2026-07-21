Cómo programar Mail para que te recuerde enviar un correo

Son fechas complicadas (o puede que tu vida sea complicada) y muchas acciones que realizamos ahora son recibidas con un «a la vuelta lo hablamos». El problema es que, igual que los otros quieren descansar, nosotros tambien queremos olvidarnos de todo lo que sea trabajo, por lo que el peligro de que a la vuelta no nos acordemos de que teníamos que retomar la acción, es más que alto.

Afortunadamente, con el paso de los años, Apple ha añadido la posibilidad de crear recordatorios para correos electrónicos, de forma que, cuando llegue el momento, aparezcan en la parte superior de tus correos sin leer, junto a una etiqueta que pone «recordatorio».

Para hacerlo, solo tienes que seleccionar el mensaje de correo electrónico (en Mail) que quieres que te recuerde y navegar a la barra de menús > Mensajes > Recordar.

Una vez ahí verás que tienes la opción de fijar un recordatorio a tiempos prefijados (una hora, esta noche, mañana) o bien en un momento que tú determines (Recordar más tarde).

Si seleccionas la opción recordar más tarde, accederás a una pequeña ventana flotante que te permitirá seleccionar el día, el mes y la hora a la que quieras que te lo recuerde.

Fíjate que es un recordatorio «educado», que solo aparece en tu lista de correos, y pasado un tiempo, si no has hecho nada, da por hecho que no te interesa y desaparecerá.