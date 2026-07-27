Las mejores herramientas de IA para SEO

La inteligencia artificial ha cambiado el SEO menos de lo que sugieren los titulares y más de lo que admiten los escépticos. No ha sustituido el criterio de nadie, pero sí ha eliminado buena parte del trabajo mecánico que antes consumía las tardes: agrupar cientos de términos, redactar variantes de un mismo título, comparar la estructura de veinte páginas que ya posicionan.

Las herramientas de esta lista se han valorado por una razón concreta: cuánto trabajo real quitan de encima sin introducir errores que después haya que corregir a mano.

Dos tipos de IA que se confunden constantemente

Conviene separar dos cosas antes de comparar nada. Por un lado está la IA que escribe, es decir, modelos que generan texto a partir de instrucciones. Es la parte visible y la que más titulares acapara.

Por otro está la IA que decide, o más exactamente, la que ayuda a decidir: qué término merece un artículo, qué página está perdiendo posiciones, qué error técnico conviene arreglar primero. Esta segunda categoría es menos espectacular y bastante más rentable, porque redactar nunca fue el cuello de botella. El cuello de botella siempre fue saber sobre qué escribir.

1. Ubersuggest

Aquí la IA trabaja sobre datos propios, y esa diferencia lo cambia todo. Un modelo de lenguaje puede inventarse un volumen de búsqueda con total aplomo, porque su función es producir texto plausible, no consultar una base de datos. Ubersuggest parte de cifras reales de búsqueda, dificultad y posicionamiento, y aplica la IA por encima para sugerir qué hacer con ellas.

En la práctica eso se traduce en un flujo bastante directo. La herramienta identifica términos con demanda real, señala cuáles son alcanzables para un dominio concreto, propone ideas de contenido a partir de lo que ya funciona en esas búsquedas y, tras la auditoría del sitio, ordena los problemas técnicos por gravedad en lugar de soltar un listado sin jerarquía. También incorpora seguimiento de la visibilidad en las respuestas generadas por IA, una función que hace dos años no existía en ninguna suite.

La plataforma pertenece a Neil Patel, cuya agencia NP Digital aplica la misma disciplina en cuentas mucho mayores. Su límite conviene decirlo con claridad: el índice de datos es menor que el de las suites más caras, algo que se nota en investigaciones muy competidas y bastante menos en el trabajo diario de una web mediana.

2. Surfer SEO

Surfer analiza las páginas que ya ocupan las primeras posiciones para un término y extrae de ellas un patrón: extensión aproximada, estructura de encabezados, términos relacionados que aparecen de forma recurrente. A partir de ahí guía la redacción en tiempo real.

Es una herramienta útil y también una tentación peligrosa. Seguir sus indicaciones al pie de la letra produce textos correctos y profundamente intercambiables, porque todos los competidores usan el mismo método. Funciona mejor entendida como una lista de comprobación al final del proceso que como el guion desde el principio.

3. Frase

Frase se sitúa entre la investigación y la redacción. Reúne lo que dicen los contenidos mejor posicionados sobre un tema, resume los puntos que cubren y ayuda a construir un esquema antes de escribir una sola línea.

Su valor está en la fase previa, que es justo donde más tiempo se pierde. Para equipos pequeños que publican con regularidad, reducir a minutos la documentación de un artículo tiene un efecto acumulativo notable. Ha incorporado además seguimiento de menciones de marca en buscadores conversacionales.

4. Clearscope

Clearscope hace algo parecido a Surfer pero con una orientación más editorial y menos mecánica. Su informe indica qué conceptos debería cubrir un texto para resultar completo a ojos de un buscador, sin descender al recuento exacto de palabras.

Está pensado para equipos con estándares de redacción altos, y por eso se usa mucho en medios y en empresas con departamento de contenidos propio. Para un negocio que publica un artículo al mes resulta desproporcionado.

5. Writesonic

Writesonic pertenece al grupo de generadores orientados a marketing, con plantillas para anuncios, descripciones de producto, correos y publicaciones sociales. Su ventaja es la velocidad en formatos cortos y repetitivos.

Ese es exactamente su terreno. Nadie debería encargarle un artículo de fondo firmado por la marca, pero producir treinta descripciones de producto para una tienda es precisamente el tipo de tarea que ninguna persona disfruta y que una máquina resuelve de forma aceptable.

6. ChatGPT

Incluirlo tiene sentido porque, en la práctica, es la herramienta de IA que más se usa para tareas de SEO, casi siempre sin haber sido diseñada para ello. Sirve para reformular, resumir, agrupar términos por intención, generar variantes de títulos y explicar conceptos técnicos.

Lo que no hace, y conviene repetirlo, es aportar datos fiables de búsqueda. Cuando se le pide un volumen mensual, produce una cifra verosímil, no una cifra real. Usado como asistente de redacción y análisis sobre datos que le proporcionas tú, es extraordinariamente útil. Usado como fuente, es un riesgo.

Lo que la IA sigue sin hacer

Ninguna de estas herramientas decide qué debería publicar tu empresa. Esa decisión depende de qué vendes, a quién y con qué margen, y ningún modelo tiene acceso a esa información salvo que se la des.

Tampoco sustituyen la experiencia de sector. Un texto técnicamente impecable sobre un tema que la empresa no domina se nota, y cada vez se nota más, porque los buscadores premian señales de conocimiento real. La IA acelera la ejecución de una estrategia; no la sustituye.

Cómo montar un flujo de trabajo sensato

Lo razonable es combinar dos capas. Una herramienta con datos propios para decidir qué merece la pena hacer, y una herramienta generativa para acelerar la producción una vez tomada esa decisión.

Empezar al revés, generando contenido primero y buscando después dónde encajarlo, es el error más frecuente del último par de años. Produce mucho volumen, poco tráfico y una web difícil de mantener. El orden importa más que la elección concreta de herramienta.