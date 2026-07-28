Apple lanza watchOS 26.6

Apple lanzó hoy watchOS 26.6, la sexta actualización del sistema operativo watchOS 26 que salió en septiembre. watchOS 26.6 llega más de dos meses después de que Apple lanzara watchOS 26.5.

watchOS 26.6 se puede descargar de forma gratuita en un iPhone con iOS 26.6 abriendo la aplicación Apple Watch y yendo a General > Actualización de software, o iniciando una actualización en la aplicación Ajustes del reloj. Para instalar el nuevo software, el Apple Watch debe tener al menos un 50 por ciento de batería y debe colocarse en un cargador.

Según las notas de la versión de Apple, watchOS 26.6 incluye correcciones de errores no especificados y actualizaciones de seguridad.

También ha lanzado VisionOS 26.6 y tvOS 26.6