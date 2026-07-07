Las funciones de Casa en Apple Intelligence requieren un plan de iCloud+ de 2 TB en iOS 27

El uso de las funciones de la cámara Apple Intelligence en la aplicación Casa requiere un plan iCloud+ a partir de 2 TB, según Apple.

En iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 Golden Gate, la aplicación Casa puede generar resúmenes escritos para alertas de movimiento desde cámaras de vídeo seguro de HomeKit. También es capaz de agrupar imágenes de cámaras separadas para una visión general de la actividad y extraer grabaciones notables, además de admitir búsquedas en lenguaje natural.

El almacenamiento en la nube de HomeKit Secure Video siempre ha requerido un plan de pago de iCloud. El plan de 50 GB permite una cámara, mientras que el plan de 200 GB admite hasta cinco. El plan de 2 TB permite a los usuarios añadir un número ilimitado de cámaras de vídeo seguro de HomeKit, y ahora también añadirá el conjunto de funciones de Apple Intelligence Home.

El almacenamiento de vídeo de HomeKit no cuenta para el límite de almacenamiento de un plan iCloud +, por lo que los 2 TB completos permanecen disponibles para fotos y otros datos.





