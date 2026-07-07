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Cómo activar el escritorio dinámico en macOS Tahoe

7 julio, 20261 Minutos de lectura

macOS Mojave introdujo Escritorio dinámico, una serie de imágenes que van cambiando para que coincidan con la hora del día. Echemos un vistazo a cómo habilitarlo en macOS Tahoe.

Para garantizar que el fondo de pantalla avance sin problemas durante el día, sigue estos pasos:

  • Abre Ajustes del sistema: Ve al menú Apple y selecciona Ajustes del sistema (o haz clic con el botón derecho en el Escritorio y clic en Cambiar fondo de pantalla).
  • Selecciona Fondo de pantalla: Desplázate hacia abajo en la barra lateral y haz clic en Fondo de pantalla.
  • Elige un tema: En las categorías de fondos de pantalla dinámicos o aéreas animadas (como la Tierra o el lago Tahoe), selecciona el fondo de pantalla que deseas usar.
  • Habilita el modo dinámico: encima de las miniaturas del fondo de pantalla, haz clic en el menú desplegable (donde generalmente puedes elegir ClaroOscuro Dinámico) y selecciona Dinámico.
  • Verifica los servicios de ubicación: Debido a que los escritorios dinámicos siguen la hora local, asegúrate de que los servicios de ubicación están habilitados en Privacidad y seguridad para que el fondo coincida con precisión con la zona horaria actual.
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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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