Cómo activar el escritorio dinámico en macOS Tahoe

macOS Mojave introdujo Escritorio dinámico, una serie de imágenes que van cambiando para que coincidan con la hora del día. Echemos un vistazo a cómo habilitarlo en macOS Tahoe.
Para garantizar que el fondo de pantalla avance sin problemas durante el día, sigue estos pasos:
- Abre Ajustes del sistema: Ve al menú Apple y selecciona Ajustes del sistema (o haz clic con el botón derecho en el Escritorio y clic en Cambiar fondo de pantalla).
- Selecciona Fondo de pantalla: Desplázate hacia abajo en la barra lateral y haz clic en Fondo de pantalla.
- Elige un tema: En las categorías de fondos de pantalla dinámicos o aéreas animadas (como la Tierra o el lago Tahoe), selecciona el fondo de pantalla que deseas usar.
- Habilita el modo dinámico: encima de las miniaturas del fondo de pantalla, haz clic en el menú desplegable (donde generalmente puedes elegir Claro, Oscuro o Dinámico) y selecciona Dinámico.
- Verifica los servicios de ubicación: Debido a que los escritorios dinámicos siguen la hora local, asegúrate de que los servicios de ubicación están habilitados en Privacidad y seguridad para que el fondo coincida con precisión con la zona horaria actual.
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