La IA privada de Apple se ejecutará en servidores de Google

Apple está expandiendo Private Cloud Compute (PCC) más allá de sus centros de datos, asociándose con Google y NVIDIA para ejecutar cargas de trabajo de Apple Intelligence en Google Cloud.

Private Cloud Compute es el sistema de inteligencia en la nube de Apple para el procesamiento de IA privada, utilizado para mantener seguras las solicitudes de Apple Intelligence mientras se maneja el procesamiento en la nube. PCC se ha limitado a los servidores de silicio de Apple en los centros de datos de Apple, pero ahora Apple confía en los servidores de Google para manejar parte del procesamiento de Apple Intelligence.

Apple se asoció con Google para utilizar las tecnologías detrás de los modelos de IA Gemini de Google para sus propios modelos de Apple Foundation. Si bien parte del procesamiento se realiza en el dispositivo, el uso de herramientas de agente y el razonamiento complejo requieren procesamiento en la nube. Apple dice que trabajó con Google y NVIDIA para ampliar su infraestructura PCC a los sistemas Google Cloud que ejecutan GPU NVIDIA sin comprometer la privacidad y las protecciones de seguridad.