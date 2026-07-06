Cómo transferir llamadas desde el Apple Watch al iPhone

Puedes contestar llamadas telefónicas en un Apple Watch, pero prefiero recibir llamadas en mi iPhone. Sin embargo, a veces cuando estoy, por ejemplo, preparando una taza de café, el Apple Watch comienza a «sonar» y el iPhone está delante del ordenador en el despacho. No hay problema.

La transferencia de una llamada se puede realizar antes o después de contestar, y a través de un par de métodos:

Si ya has contestado la llamada

Si el iPhone está desbloqueado: toca la barra verde en la parte superior de la pantalla.

Si el iPhone está bloqueado: Toca el icono verde del teléfono ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla

Antes de responder (llamadas entrantes)

Si ves una llamada entrante en tu reloj pero quieres atenderla en el teléfono:

Toca el botón Más (…) en el Apple Watch. Selecciona Responder en el iPhone. Esto pone la llamada en espera. Coge el iPhone y acepta la llamada

Si la llamada no se transfiere, comprueba que Handoff esté activado en el Apple Watch.