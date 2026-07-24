Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
macOS

El navegador Opera One añade pestañas verticales

24 julio, 20261 Minutos de lectura

El navegador Opera One acaba de impulsar una actualización que agrega una opción de pestañas verticales que mueve la barra de pestañas desde la parte superior de la ventana a un panel redimensionable en el lado izquierdo.

La función tiene como objetivo resolver el perenne problema de las pestañas horizontales en las que demasiadas pestañas abiertas hace que cada una se encoja a una astilla ilegible del favicon de la página web.

Por el contrario, en el diseño vertical, los títulos de las páginas siempre se mantienen legibles. La función de Islas de pestañas existente de Opera, donde las pestañas que provienen de la misma página o sesión de navegación se agrupan en una sección plegable en la tira de pestañas, se transfiere desde la vista estándar, y el panel se colapsa cuando el espacio de la pantalla es escaso.

Opera también ha incorporado Google Lens directamente en la barra de búsqueda de la página de inicio con esta actualización, por lo que ahora se puede iniciar una búsqueda de imágenes cargando un archivo, arrastrándolo y soltando, pegándolo desde el portapapeles o ingresando una URL. Ambas características están en vivo ahora en Opera One.

Safari tiene algo similar con los grupos de pestañas en la barra lateral

Artículo anterior Emergencia SOS vía satélite se expande a dos países más
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

MacmacOS

Visualizar archivos Markdown con Vista rápida en Mac

23 julio, 2026
MacmacOSSoftwareTutoriales

Cómo solucionar un disco no inicializado en Mac sin perder datos

23 julio, 2026
macOSSeguridad

Nuevo malware para macOS: ‘Clicklock stealer’

22 julio, 2026
macOS

Cómo programar Mail para que te recuerde enviar un correo

21 julio, 2026