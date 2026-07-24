El navegador Opera One añade pestañas verticales

El navegador Opera One acaba de impulsar una actualización que agrega una opción de pestañas verticales que mueve la barra de pestañas desde la parte superior de la ventana a un panel redimensionable en el lado izquierdo.



La función tiene como objetivo resolver el perenne problema de las pestañas horizontales en las que demasiadas pestañas abiertas hace que cada una se encoja a una astilla ilegible del favicon de la página web.

Por el contrario, en el diseño vertical, los títulos de las páginas siempre se mantienen legibles. La función de Islas de pestañas existente de Opera, donde las pestañas que provienen de la misma página o sesión de navegación se agrupan en una sección plegable en la tira de pestañas, se transfiere desde la vista estándar, y el panel se colapsa cuando el espacio de la pantalla es escaso.

Opera también ha incorporado Google Lens directamente en la barra de búsqueda de la página de inicio con esta actualización, por lo que ahora se puede iniciar una búsqueda de imágenes cargando un archivo, arrastrándolo y soltando, pegándolo desde el portapapeles o ingresando una URL. Ambas características están en vivo ahora en Opera One.

Safari tiene algo similar con los grupos de pestañas en la barra lateral