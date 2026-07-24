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La Red

Google multada con 890 millones de euros en la UE

24 julio, 20261 Minutos de lectura

Continuando con esa amistad indeleble que la Unión Europea está forjando con Google (y con Apple) hoy se ha conocido la multa de 890 millones de euros por violar las normas antimonopolio con respecto a sus servicios de búsqueda y tienda de Google Play.

La Comisión Europea afirma que Google ha incumplido la Ley de Mercados Digitales (DMA) al utilizar su posición dominante en el mercado de búsqueda para favorecer sus propios servicios, como ofertas de compras y hoteles, sobre las de sus rivales.

La Comisión también dice que la compañía ha abusado de su posición al impedir que los desarrolladores puedan dirigir a los usuarios a formas más baratas de comprar aplicaciones y suscripciones a aplicaciones en sitios web y tiendas de aplicaciones alternativas.

Google ha sido multado con 460 millones de euros por sus prácticas de búsqueda y 430 millones de euros por sus reglas de la tienda de aplicaciones.

Para el futuro, la Comisión ordena que trate a los servicios de terceros en los resultados de búsqueda «de manera justa y sin discriminación» y que permita a los desarrolladores ofrecer a los usuarios alternativas fuera de la tienda de aplicaciones de Google.

Aquí tienes el comunicado de prensa de la UE.

Faq-Mac: Es probable que en este caso la UE tenga razón, pero el resultado de las multas más las regulaciones, más las interpretaciones estrictas y extremas de esas reglas, convierten a Europa en un medio hostil para la tecnología y, por supuesto, para la innovación.

A lo mejor, en los sueños húmedos de los parlamentarios europeos, el resto del mundo adopta la regulación europea sin parpadear, ralentizando la innovación globalmente. Pero no va a ocurrir así, solo que Europa se quedará atrás, privada de todos los avances que los fabricantes puedan desarrollar, simplemente porque el coste de la adaptación es muy superior al beneficio que obtienen de nuestro mercado.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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