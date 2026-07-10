Qué viene en Apple TV: (Snoopy) Hogar dulce hogar

Apple TV ha presentado el tráiler de «Snoopy presenta: Hogar, dulce hogar», que se estrenará en todo el mundo el viernes 31 de julio. En el nuevo especial original bajo la bandera de Snoopy presenta, Snoopy está devastado cuando su querida casa de perro es vendida accidentalmente en una venta de garaje.

En un esfuerzo por animar a su amigo, Charlie Brown lleva a Snoopy a una aventura para encontrar su antigua casa de perros, y en el camino, aprenden lo que hace que una casa sea realmente un hogar.

Apple TV es el hogar exclusivo de transmisión para todo lo relacionado con Peanuts, incluida la biblioteca clásica de Peanuts, así como más nuevas series y especiales originales de Peanuts, a través de una asociación ampliada con WildBrain, Peanuts Worldwide y Lee Mendelson Film Productions hasta 2030.