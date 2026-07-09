Definitivamente Apple es «guardián» del ecosistema en la Unión Europea

El recurso de Apple contra la designación por parte de la UE de sus App Stores y plataforma iOS como «guardianes» ha sido desestimado por el tribunal superior de Europa el miércoles, informa Reuters.

Apple llevó su caso al Tribunal General de Luxemburgo en 2024 después de que la Comisión Europea designara sus cinco tiendas de aplicaciones, en el iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Watch, como un único servicio de plataforma central bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA), una etiqueta que trae consigo un conjunto de obligaciones estrictas.

Los «guardianes» designados tienen prohibido favorecer sus propios servicios sobre los de sus rivales, y se les impide combinar datos personales a través de diferentes servicios. También tienen que dar a los usuarios la opción de usar tiendas de aplicaciones alternativas.