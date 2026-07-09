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Mac OS dejará de ser compatible con unidades externas cifradas el próximo año

9 julio, 20261 Minutos de lectura

Apple ha publicado ayer un nuevo documento de soporte advirtiendo que macOS 28 ya no admitirá volúmenes cifrados de Mac OS Extended (HFS+), lo que significa que las unidades externas afectadas deberán descifrarse o reformatearse antes de la actualización.

A partir de macOS 28, «el formato de sistema de archivos extendido de Mac OS será compatible solo para volúmenes (discos y otros dispositivos de almacenamiento) que no estén encriptados». Cualquier disco HFS+ cifrado, como los discos duros externos cifrados más antiguos, dejará de funcionar con el Mac a menos que los usuarios tomen medidas antes de actualizar.

Apple no ha dado una razón específica para el cambio. APFS, que admite el cifrado de forma nativa, ha sido el sistema de archivos predeterminado en el Mac desde que macOS High Sierra se lanzó en 2017, y la eliminación del soporte HFS+ cifrado parece un empujón adicional para retirar el formato anterior por completo.

La transición comenzará a aparecer antes de que llegue macOS 28. Apple dice que a partir de macOS 26, un Mac podría notificar a los usuarios si detecta un disco extendido de Mac OS cifrado que no se transferirá a macOS 28 o posterior, identificando el volumen afectado por su nombre.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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