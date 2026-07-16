ActivityTracker 4.2: nuevos gráficos de frecuencia cardíaca, temporizador y muchas mejoras para iPhone y Apple Watch

ActivityTracker es una aplicación de seguimiento de la actividad física para iPhone y Apple Watch. Funciona tanto como un podómetro inteligente que registra automáticamente tus pasos, las calorías quemadas, la distancia recorrida y el tiempo de actividad, como un monitor de actividades con GPS para caminar, correr, hacer senderismo y montar en bicicleta.
Con la versión 4.2, ActivityTracker es ahora aún más potente y cómoda de usar. La app ofrece nuevos gráficos de frecuencia cardíaca y de zonas de frecuencia cardíaca (PRO), un práctico temporizador de cuenta atrás y notificaciones para pausar y reanudar actividades, tanto en el iPhone como en el Apple Watch. Además, ahora puedes filtrar las actividades por tipo y consultarlas de forma clara con todas las estadísticas importantes reunidas en una sola vista (PRO).
También se han realizado numerosas mejoras internas: la aplicación se inicia ahora mucho más rápido en el iPhone, incorpora nuevos ajustes de perfil y una solución de copias de seguridad completamente rediseñada (PRO). Además, ahora puedes exportar tus datos en formato CSV (PRO), disfrutar de una pantalla principal renovada con un moderno degradado de color y acceder a una nueva lista de actividades en el Apple Watch, todo ello acompañado de numerosas correcciones de errores y optimizaciones para ofrecer una experiencia de uso aún mejor.
ActivityTracker se puede descargar de forma gratuita en la App Store.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.