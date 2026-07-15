Qué viene en Apple TV: Mayday

Apple Original Films ha lanzado el tráiler de la próxima comedia de acción «Mayday», protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh.

«Mayday» es una comedia de amigos que rompe el género y llena de acción que da la vuelta al thriller de espías. Cuandoel piloto de la Marina de EEUU, el teniente Troy «Assassin» Kelly (Reynolds), es enviado a una misión de alto secreto en territorio ruso en el apogeo de la Guerra Fría, la operación implosiona, dejándolo varado detrás de las líneas enemigas.

Descubierto por Nikolai Ustinov (Branagh), un ex agente brusco de la KGB con una inclinación por la cultura estadounidense, Troy cree que está bien, pero ¿podría una improbable alianza entre los dos llevar al rescate de Troy y un vínculo que ninguno de los dos vio venir?