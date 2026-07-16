La música grabada superará los 56 mil millones de dólares en 2030

Se espera que las ventas minoristas mundiales de música grabada alcancen los 48.300 millones de dólares este año, superen la marca de 50 mil millones de dólares en 2027 y alcancen los 56.800 millones de dólares para 2030, según los nuevos pronósticos de Omdia.

Los últimos pronósticos del grupo de investigación apuntan a un crecimiento sostenido en el mercado minorista de música grabada, con 2026 marcando el duodécimo año consecutivo de crecimiento anual de las ventas de la industria. A finales de 2028, el número de años en los que los ingresos minoristas han crecido en este siglo superará el número de años en los que han disminuido.

Las cifras de Omdia incluyen el gasto del consumidor en formatos y servicios físicos y digitales, así como los ingresos comerciales de publicidad, derechos de rendimiento y sincronización.Se prevé que las suscripciones, incluidas plataformas como Apple Music, Spotify y YouTube Music, impulsen gran parte de este crecimiento, con ventas minoristas que aumentarán un 7,2 % este año, a 30.500 millones de dólares desde 28.400 millones de dólares en 2025.

Para 2030, se espera que las ventas de suscripciones superen los 37 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista del 5,4 % durante el período.

Aunque se prevé que el gasto en formatos físicos aumente en los próximos cinco años, se espera que la tasa de crecimiento anual se desacelere, alcanzando solo el 1,9 % en 2030, cuando las ventas físicas valdrán 8.300 millones de dólares.