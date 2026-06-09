Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple Inteligenceios27iPadmacOS 27

Siri AI gana expresividad y ritmo de voz personalizables

9 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple ha anunciado que Siri AI ofrecerá una «nueva experiencia de voz», dando a los usuarios la capacidad de personalizar cómo suena el asistente de voz.

En los dispositivos que son compatibles con el modelo en el dispositivo más avanzado de Apple, Siri AI ofrecerá voces más expresivas junto con una mejora significativa en la precisión del dictado en todo el sistema. Los usuarios podrán ajustar tanto la expresividad como el ritmo de la voz de Siri a su preferencia a través de una nueva interfaz de usuario con controles deslizantes. A partir de la beta 1 del desarrollador, American es la única opción de voz.

El motor de dictado actualizado capturará el habla como texto pulido, manejando automáticamente las mayúsculas, la puntuación y el formato en tiempo real. Apple dice que mejorar la comprensión del habla significa que los usuarios pueden hablar con naturalidad y confiar en que sus palabras aparecerán con precisión y según lo previsto (cuando esté disponible en Europa).

Artículo anterior El nuevo Siri es compatible con estos iPhones, iPads y Mac
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

iOS 26ios27iPad

Cómo usar Reducir interrupciones en iOS 26

10 junio, 2026
macOS 27

Cómo ajustar el color del acento del sistema en macOS Tahoe

10 junio, 2026
Apple InteligenceiPhone

Apple tiene más de 450 millones de iPhones listos para usar Apple Intelligence

9 junio, 2026
Apple InteligenceApple Watch

watchOS 27 incluye cuadrícula dinámica de aplicaciones, nuevo control de gestos y más

9 junio, 2026