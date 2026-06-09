Siri AI gana expresividad y ritmo de voz personalizables

Apple ha anunciado que Siri AI ofrecerá una «nueva experiencia de voz», dando a los usuarios la capacidad de personalizar cómo suena el asistente de voz.

En los dispositivos que son compatibles con el modelo en el dispositivo más avanzado de Apple, Siri AI ofrecerá voces más expresivas junto con una mejora significativa en la precisión del dictado en todo el sistema. Los usuarios podrán ajustar tanto la expresividad como el ritmo de la voz de Siri a su preferencia a través de una nueva interfaz de usuario con controles deslizantes. A partir de la beta 1 del desarrollador, American es la única opción de voz.

El motor de dictado actualizado capturará el habla como texto pulido, manejando automáticamente las mayúsculas, la puntuación y el formato en tiempo real. Apple dice que mejorar la comprensión del habla significa que los usuarios pueden hablar con naturalidad y confiar en que sus palabras aparecerán con precisión y según lo previsto (cuando esté disponible en Europa).