El nuevo Siri es compatible con estos iPhones, iPads y Mac

La versión más inteligente y personalizada de Siri que Apple presentó hoy, «Siri AI«, se limita a dispositivos con soporte de Apple Intelligence.
«Siri AI» está disponible en los dispositivos que se enumeran a continuación.
iPhone
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
iPad
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad Air (chip M1 y más reciente)
- iPad Pro (chip M1 y más reciente)
Mac
«Siri AI» es compatible con cualquier Mac con el chip M1 y más reciente.
Apple Watch
«Siri AI» es compatible con los siguientes modelos de Apple Watch cuando están emparejados con un modelo de iPhone habilitado para Apple Intelligence que está cerca:
- Apple Watch Serie 10
- Apple Watch Serie 11
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch SE (tercera generación)
Visión Pro
- Vision Pro (chip M2)
- Vision Pro (chip M5)
Algunas de las funciones de «Siri AI» también están disponibles en CarPlay cuando un modelo de iPhone habilitado para Apple Intelligence está conectado al vehículo.
«Siri AI» está disponible para probar en inglés en las betas para desarrolladores de iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 y visionOS 27 a partir de hoy, pero hay una espera, y llegará al Apple Watch en una futura versión beta de watchOS 27. «Siri AI» también se incluirá en las versiones beta públicas de cada actualización, que estarán disponibles en julio.
El renovado Siri se lanzará a finales de este año. Incluso entonces, todavía tendrá una etiqueta «beta».
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