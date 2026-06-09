Contraseñas de Apple puede actualizar automáticamente tus contraseñas débiles y/o comprometidas

Apple ha anunciado que la aplicación Contraseñas ahora puede actualizar automáticamente contraseñas débiles y comprometidas utilizando Apple Intelligence y Safari para tomar medidas en nombre de un usuario.
La función se basa en la capacidad existente de Contraseñas para marcar credenciales débiles o comprometidas. Si bien la aplicación ha podido durante mucho tiempo alertar a los usuarios sobre problemas de seguridad, actuar sobre esas alertas requería visitar manualmente cada sitio y cambiar las contraseñas individualmente. La nueva capacidad elimina esa fricción al automatizar el proceso de extremo a extremo en segundo plano.
Apple describe el sistema como agente, con Apple Intelligence y Safari navegando de forma segura por sitios web, iniciando sesión y actualizando las cuentas a contraseñas seguras sin que el usuario tenga que intervenir más allá de un toque inicial. La función se muestra como una actividad en vivo cuando está activa.
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