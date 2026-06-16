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macOS 27

macOS Golden Gate vuelve a no tener iconos en cada elemento en los menús

16 junio, 20261 Minutos de lectura

Ya te hemos comentado en ocasiones anteriores lo absurdo, desde el punto de vista del Diseño de interfaces, y lo confuso, desde el punto de vista del usuario, de la decision de Apple de poner iconos a todos los items de menú en macOS 26 Tahoe. ¡Incluso compartimos un comando de Terminal para ocultarlos!

Parece que algún eco llegó a Cupertino (no por nosotros, sino porque era un clamor) y en macOS 27 Golden Gate Apple ha revertido esa tendencia y ha vuelto a dejar iconos sólo donde tienen sentido y/o el icono aporta algo a la función.

Bien por Apple.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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