macOS Golden Gate vuelve a no tener iconos en cada elemento en los menús

Ya te hemos comentado en ocasiones anteriores lo absurdo, desde el punto de vista del Diseño de interfaces, y lo confuso, desde el punto de vista del usuario, de la decision de Apple de poner iconos a todos los items de menú en macOS 26 Tahoe. ¡Incluso compartimos un comando de Terminal para ocultarlos!

Parece que algún eco llegó a Cupertino (no por nosotros, sino porque era un clamor) y en macOS 27 Golden Gate Apple ha revertido esa tendencia y ha vuelto a dejar iconos sólo donde tienen sentido y/o el icono aporta algo a la función.

Bien por Apple.