iOS 27 añade 12 nuevas características a tu iPhone

La nueva característica clave de iOS 27 es una versión más inteligente y personal de Siri, pero los cambios van mucho más allá de eso. Apple describe mejoras adicionales en Apple Mapas, Buscar, Cartera, Apple Music y más. Salvo que vivas en la Unión Europea, claro.

Mapas de Apple presenta una experiencia Flyover mejorada, que combina imágenes aéreas con la IA para mostrar imágenes con un inédito e increíble nivel de detalle para algunas ciudades de todo el mundo.

En los EE. UU., Mapas de Apple también ha recibido una nueva función de Listas locales, que muestra cosas como restaurantes de moda y lugares aptos para niños para visitar.

En la aplicación Buscar, tendrás la capacidad de compartir tu ubicación con otros durante una duración personalizada, como cuatro días y seis horas. O bien, puedes establecer una fecha y hora exactas para que expire su uso compartido de ubicación. Además, ahora puedes pausar su intercambio de ubicación con personas específicas hasta el final del día.

En iOS 26 y anteriores, solo hay tres plazos preestablecidos disponibles: indefinidamente, hasta el final del día y una hora.

En los EE. UU., iOS 27 permite dividir las facturas con una nueva función impulsada por Apple Cash y Apple Intelligence. Esta capacidad está disponible en las aplicaciones Mensajes y Cartera, o mediante el uso del nuevo modo Siri en la aplicación Cámara.

«Cuando los usuarios apuntan su iPhone a un recibo usando el modo Siri, puede mostrar la acción relevante para dividir una factura con Apple Cash e identificar los artículos en el recibo», dice Apple. «A medida que los usuarios seleccionan sus artículos, se calcula su pago total, incluida su parte de impuestos y propina, para que puedan pagar exactamente lo que deben con Apple Cash».

Ahora puedes crear pases personalizados en Cartera a partir de tarjetas físicas, como tarjetas de fidelidad o de membresía. Con el modo Siri en la aplicación Cámara, simplemente puedes apuntar tu iPhone a cualquier tarjeta física con un código de barras y guardarlo en Apple Wallet. Una vez añadidos, los pases están listos para presentarse como código de barras o código QR directamente desde el iPhone.

iOS 27 proporciona una experiencia de clave de Cartera mejorada para los hoteles y resorts participantes. Puedes ver más detalles sobre viajes, recibir actualizaciones sobre las actividades reservadas, servicios de acceso disponibles durante su estancia y más.

El flujo de pago de Apple Pay en la web y en las aplicaciones está rediseñado y permite deslizar para cambiar las tarjetas de pago. Y si tienes una tarjeta elegible en Cartera, irá acompañada de más información, incluidos saldos de recompensas, saldos de cuentas de débito, opciones de pago posterior y más.

Como parte de la función Tap to Pay on iPhone, la nueva funcionalidad Tap to Share te permite conectarte al iPhone de un propietario de una pequeña empresa participante y compartir de forma segura información de envío, direcciones de correo electrónico, recompensas de fidelidad y más.

En la aplicación Apple Podcasts, hay una nueva función de «buscar dentro del programa».

En la aplicación Fotos, los álbumes compartidos de iCloud ahora admite el uso compartido multiplataforma, de resolución completa, más tipos de archivos y más. Incluso las personas sin un dispositivo Apple ahora pueden unirse y contribuir con fotos a estos álbumes compartidos en la web.

En la aplicación Apple Music, la función AutoMix tiene «transiciones aún mejores» que se sienten «más inmersivas y atractivas para los oyentes». Introducido en iOS 26, AutoMix añade transiciones perfectas y similares a las de DJ entre canciones.

La función de traducción de letras de Apple Music se está expandiendo a siete emparejamientos de idiomas adicionales: inglés a francés, inglés a alemán, inglés a italiano, inglés a coreano, inglés a español, francés a inglés y japonés a inglés.

Un resumen de las 12 nuevas características: