Apple Intelligence ocupa más de 30 GB en algunos Mac con macOS 27

Después de instalar macOS 27 Golden Gate, Apple descarga automáticamente un modelo de IA de varios gigabytes a tu Mac cuando se conecte a Internet. A diferencia de las versiones anteriores de macOS, no puedes impedirlo. Siri AI, y por extensión Apple Intelligence, son ahora una parte obligatoria del sistema.
Para macOS 27 Golden Gate, Apple dice que las últimas características de Apple Intelligence requieren hasta 14 GB de almacenamiento en Macs con un chip M3 o posterior y al menos 12 GB de memoria unificada, y hasta 8 GB de almacenamiento para otros Mac habilitados para Apple Intelligence.
En un Mac mini M4 Pro con macOS 27, por ejemplo, MacRumors vio 20,67 GB ocupados por Apple Intelligence, según la sección Almacenamiento en Configuración del sistema. ArsTechnica registró una cifra aún más alta de 22,42 GB en un MacBook Air M3 después de una nueva instalación de macOS 27.0 beta 7. Ambos sistemas utilizarán el modelo AFM 3 Core Advanced en el dispositivo de Apple, que requiere un Mac M3 o más nuevo con 12 GB o más de RAM.
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