Apple Watch ya tiene aplicación nativa de Telegram

La aplicación de mensajería Telegram ahora tiene una aplicación nativa para Apple Watch. La aplicación admite ver y responder mensajes de Telegram desde la muñeca.



Funciones como pegatinas, mensajes de voz e información de ubicación se pueden compartir desde la aplicación Apple Watch.

Como decimos con WhatsApp… piensa lo bien que has vivido todo este tiempo sin la aplicación de Telegram en el Watch. Ya solo te falta tener que hacer puntería mirando con los ojos bizcos para intentar escribir en la micropantalla del reloj. De verdad, no lo necesitas.

En cambio, si quieres conocer los nuevos mensajes de Telegram usando CarPlay… mala suerte. Tal vez en 2027…