Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple Watch

Apple Watch ya tiene aplicación nativa de Telegram

15 junio, 20261 Minutos de lectura

La aplicación de mensajería Telegram ahora tiene una aplicación nativa para Apple Watch. La aplicación admite ver y responder mensajes de Telegram desde la muñeca.

Funciones como pegatinas, mensajes de voz e información de ubicación se pueden compartir desde la aplicación Apple Watch.

Como decimos con WhatsApp… piensa lo bien que has vivido todo este tiempo sin la aplicación de Telegram en el Watch. Ya solo te falta tener que hacer puntería mirando con los ojos bizcos para intentar escribir en la micropantalla del reloj. De verdad, no lo necesitas.

En cambio, si quieres conocer los nuevos mensajes de Telegram usando CarPlay… mala suerte. Tal vez en 2027…

Artículo anterior iOS 27 permite desactivar el botón de grabar audio en Mensajes
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TVApple Watchios27iPadmacos27

Estos 16 dispositivos de Apple no podrán actualizar a los nuevos sistemas operativos

15 junio, 2026
Apple InteligenceApple Watch

watchOS 27 incluye cuadrícula dinámica de aplicaciones, nuevo control de gestos y más

9 junio, 2026
Apple Watch

Cómo configurar y usar celular en el Apple Watch

8 junio, 2026
AppleApple Watch

Apple y Harvard publican el «Apple Women’s Health Study»

1 junio, 2026