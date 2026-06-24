La app Invitaciones de Apple admite anfitriones

No suelo publicar las actualizaciones de la app de Apple Invitaciones porque me enfurece que, estando el software de la empresa de Cupertino en el estado de abandono y desidia en el que se encuentra, estén dedicando tiempo y esfuerzo a una aplicación tan menor como esta.
Pero será el calor o que me ha pillado sensible… el caso es que Apple ha actualizado la app Invitaciones para añadir una función de co-anfitrión que permite a dos o más personas planificar y gestionar una fiesta o evento.
También hay nuevas opciones de fondo de evento disponibles, y los anfitriones tienen la opción de hacer que los invitados sean visibles para todos los asistentes. Las notas de Apple para la actualización se muestran a continuación:
- Co-anfitriones ya está disponible, lo que le permite planificar y administrar fácilmente una fiesta con otros.
- Los nuevos fondos de eventos ayudan a crear el ambiente más adecuado.
- Los anfitriones ahora pueden optar por hacer que los invitados sean visibles para todos los asistentes.
- Esta actualización contiene correcciones de errores y mejoras de rendimiento.
Apple introdujo la aplicación Invitaciones a principios de 2024 y ha seguido introduciendo actualizaciones desde entonces.
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