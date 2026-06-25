Novedades en HomeKit

Apple ha actualizado la aplicación Casa con algunas funciones nuevas y útiles que dependen de Apple Intelligence. Las actualizaciones mejoran la forma en que funcionan las cámaras de vídeo seguro HomeKit en la plataforma HomeKit de Apple.

Resúmenes de Apple intelligence (no en Europa en iPhone y iPad)

La aplicación Casa genera resúmenes escritos para alertas de movimiento y lo que detecten, utilizando IA para determinar lo que se ha grabado. Puede reconocer personas, animales, vehículos, paquetes y movimiento general, dando un resumen de lo que está sucediendo, incluso si no estás viendo las imágenes de vídeo.

Es lo suficientemente inteligente como para dar detalles, por lo que verás alertas como «una persona caminó por la habitación», «dos personas estaban en la habitación», «un perro se sentó en el suelo» o «un gato jugando en la habitación».

Las cámaras de vídeo seguro de HomeKit tienen reconocimiento facial, por lo que también pueden reconocer a las personas que están en su biblioteca de fotos, enviando alertas y resúmenes con nombres.

Junto con el análisis de imágenes, la aplicación Casa puede agrupar imágenes de cámaras separadas que capturan el mismo evento. Si una persona pasa por una cámara y continúa con otra, la aplicación Casa sabe que esos dos eventos están relacionados. Durante la reproducción de vídeo, puedes ver imágenes relevantes de varias cámaras con un resumen de algo que sucedió en toda la casa.

Destacados

Si hay grabaciones notables disponibles, se muestran en una sección separada sobre las grabaciones generales en la vista de la cámara.

Buscar

La aplicación Casa admite la búsqueda en lenguaje natural de imágenes de la cámara, por lo que si estás buscando algo como cuándo se entregó un paquete, puedes buscarlo. Puede reconocer objetos, colores y más. La búsqueda funciona en la aplicación Inicio y directamente en Spotlight.

Resúmenes de notificaciones

Las notificaciones se actualizan en tiempo real y las alertas relacionadas se combinan en lugar de mostrarse como notificaciones separadas. El resultado neto es menos notificaciones de la aplicación Casa. Los resúmenes se pueden activar en la configuración de la aplicación Inicio por cámara, además hay opciones para varios idiomas.

Vistas previas de vídeo

Al presionar largamente una notificación de vídeo entrante, se reproduce un clip de vista previa del metraje e incluye enlaces a accesorios cercanos, como luces, que es posible que desees encender rápidamente.

Reducir notificaciones

Hay una sección de Apple Intelligence en la aplicación Inicio donde puedes activar los resúmenes de vídeo y reducir las notificaciones. La palanca Reducir notificaciones combina actividades relacionadas como alguien que llega y abre la puerta.

Grabación 4K

Las cámaras de vídeo seguro de HomeKit ya no se limitan a la grabación de 1080p. Si es compatible, las cámaras pueden transmitir y grabar hasta 4K.

Monitoreo de energía

Los accesorios capaces de rastrear el uso de energía, como los enchufes inteligentes, ahora muestran esa información en la aplicación Casa en la pestaña Energía. No hay forma de crear automatizaciones basadas en los datos a partir de ahora.

Ahora es posible actualizar el Apple TV de forma remota usando la aplicación Casa, de forma similar a cómo se instalan las actualizaciones de HomePod.

Fiabilidad

Apple dice que capturar y almacenar imágenes de HomeKit Secure Video es más confiable de lo que era antes y es menos probable que se pierda la actividad.

La conectividad para los accesorios domésticos de Thread también se ha mejorado con la adopción de Thread 1.4 de Apple, y los accesorios de HomeKit ahora se emparejan más rápido. Apple también dice que las actualizaciones de accesorios para el hogar inteligente son más rápidas que antes.

Al agregar un nuevo dispositivo a la aplicación Home, hay una interfaz simplificada que es útil para configurar los accesorios de Matter en particular.

Compatibilidad y requisitos

Las funciones de Apple Intelligence en la aplicación Home requieren un dispositivo compatible con Apple Intelligence, que incluye el iPhone 15 Pro y posteriores. Las funciones de Casa también necesitan un Apple TV con tvOS 27 o un HomePod con HomePod Software 27.

HomeKit Secure Video requiere un plan de iCloud+. El plan de 50 GB admite una sola cámara, el plan de 200 GB admite hasta cinco cámaras y los planes de 2 TB o superiores admiten cámaras ilimitadas.

La grabación de vídeo 4K no requiere Apple Intelligence.