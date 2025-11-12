Apple actualiza la app Invitaciones para iPhone

Dejadnos un momentín de cinismo: Apple ha actualizado su app de Invitaciones (suponiendo que alguien la use), lo que la acerca un paso más a que la abandonen.

Tal vez uno de los signos más patentes del estado del abandono del software propietario en la plataforma Apple (excluidos los sistemas operativos), en vez de mantener en la vanguardia sus grandes aplicaciones, obligando al resto de la industria a rascarse la cabeza para mantener el ritmo, dedica sus equipos de software a hacer apps residuales que escasa (por no decir nula) trascendencia.

____ Modo cínico off___

Estas son las novedades de la app Invitaciones:

La app Invitaciones para iPhone ahora permite que los invitados especifiquen el número de adultos y niños que irán al evento.

La actualización también contiene correcciones de errores y mejoras de rendimiento.

Lanzada a principios de este año, la aplicación Invitaciones facilita la invitación a personas a eventos. Para hacerlo, primero creas una invitación a un evento, que puede incluir una descripción, un fondo personalizado e incluso un álbum de fotos compartido. Luego, puedes generar un enlace al evento que compartir con invitados.

La capacidad de crear un evento en la aplicación está limitada a los suscriptores de iCloud+, pero cualquier persona que reciba un enlace de evento puede confirmar su asistencia de forma gratuita.

