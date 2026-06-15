Apple Music mejora AutoMix y más en iOS 27

Apple ha explicado varias actualizaciones que llegarán a Apple Music en iOS 27, incluyendo páginas de artistas y álbumes rediseñadas, una función AutoMix mejorada y un conjunto de mejoras de rendimiento.

El cambio más visible de inmediato es una página de artista actualizada, que ahora cuenta con un botón de reproducción aleatoria prominente, una nueva visualización del nombre del artista y varios otros ajustes de diseño.

AutoMix, la función impulsada por IA de Apple que combina canciones usando la coincidencia de escalas y tempo, también se ha actualizado. Apple dice que ha mejorado los algoritmos subyacentes para generar nuevos tipos de transición, haciendo que las mezclas sean más fluidas entre las pistas. La opción Crossfade estándar sigue estando disponible para los usuarios que la prefieren.

La traducción de letras también se expande en iOS 27, añadiendo soporte para siete nuevos emparejamientos de idiomas: inglés a francés, inglés a alemán, inglés a italiano, inglés a coreano, inglés a español, francés a inglés y japonés a inglés.

Apple dice que la función utiliza el aprendizaje automático con ajustes finos de expertos en idiomas para preservar la emoción, el matiz cultural y la intención original de cada canción. Lyrics Pronunciation, que ayuda a los usuarios a cantar cuando las letras están en otro idioma, también añade cinco nuevos emparejamientos, que abarcan el árabe al árabe romanizado, el inglés al hangul, el inglés el alatakana, el japonés el hangul y el chino mandarín (simplified) el katakana.

Apple Music también aporta audio sin pérdida de alta resolución a tvOS en iOS 27, además del audio sin pérdida estándar. Los suscriptores con salidas de altavoces externos compatibles podrán disfrutar de música con calidad de estudio directamente a través del Apple TV 4K.

Apple dice que iOS 27 mejora la «fiabilidad de la transmisión de Apple Music». Apple también ha mejorado la velocidad a la que se carga la vista Reproduciendo, así como el tiempo que tarda la reproducción de transmisión para comenzar desde un nuevo lanzamiento, los cuales deberían hacer que la aplicación se sienta más receptiva en general. Los usuarios ahora también pueden deslizar el widget Reproducido en la pantalla de bloqueo para descartarlo.

Apple Music gana una integración más profunda con la nueva IA de Siri en iOS 27. Los usuarios pueden preguntarle a Siri sobre un artista y luego seguir con comandos naturales como «reproducir uno de sus nuevos singles» en medio de la conversación para iniciar una sesión de reproducción sin romper el flujo.