Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
MacmacOS

Estos Macs no serán compatibles con macOS 27

4 junio, 20261 Minutos de lectura

Durante la WWDC 2025, Apple reveló que macOS 26 Tahoe sería la última versión importante de macOS para Macs basados en Intel.

macOS 27 solo será compatible con los Mac de Apple Silicon, lo que significa que necesitarás un Mac con un chip de la serie M o un MacBook Neo con un chip A18 Pro para instalar la actualización de software.

Apple presentará macOS 27 durante su conferencia de apertura en la WWDC 2026 este lunes 8 de junio, y la actualización debería lanzarse en septiembre.

Los Mac basados en Intel que pueden ejecutar macOS Tahoe, pero que no serán compatibles con macOS 27:

  • MacBook Pro de 13 pulgadas (2020, cuatro puertos Thunderbolt 3)
  • MacBook Pro de 16 pulgadas (2019)
  • iMac de 27 pulgadas (2020)
  • Mac Pro (2019)

Apple dice que los Mac basados en Intel seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad durante tres años.

Artículo anterior Qué viene en Apple TV: Lucky
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

macOS

Cómo deshacerse de una dirección de email obsoleto en Mail de macOS

4 junio, 2026
Mac

Microsoft Office 2019 para Mac pronto dejará de poder editar documentos

3 junio, 2026
macOS

Apple lanza macOS Tahoe 26.5.1 para solucionar el problema de cierre inesperado en los M5

2 junio, 2026
iOSmacOS

Cómo sincronizar las pestañas de Safari en todos tus dispositivos Apple

1 junio, 2026