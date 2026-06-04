Estos Macs no serán compatibles con macOS 27

Durante la WWDC 2025, Apple reveló que macOS 26 Tahoe sería la última versión importante de macOS para Macs basados en Intel.

macOS 27 solo será compatible con los Mac de Apple Silicon, lo que significa que necesitarás un Mac con un chip de la serie M o un MacBook Neo con un chip A18 Pro para instalar la actualización de software.

Apple presentará macOS 27 durante su conferencia de apertura en la WWDC 2026 este lunes 8 de junio, y la actualización debería lanzarse en septiembre.

Los Mac basados en Intel que pueden ejecutar macOS Tahoe, pero que no serán compatibles con macOS 27:

MacBook Pro de 13 pulgadas (2020, cuatro puertos Thunderbolt 3)

MacBook Pro de 16 pulgadas (2019)

iMac de 27 pulgadas (2020)

Mac Pro (2019)

Apple dice que los Mac basados en Intel seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad durante tres años.