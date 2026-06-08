Cómo configurar y usar celular en el Apple Watch

Con la serie Apple Watch (GPS + Cellular), puedes configurar y usar el móvil. Por supuesto, necesitarás un modelo con capacidad celular y un plan de datos adecuado, con un operador compatible. La mayoría de los operadores comparten el número de tu iPhone con el reloj.

Configuración del celular

Puedes activar tu plan móvil durante la configuración inicial del reloj, o agregarlo más tarde a través de la aplicación Watch:

Asegúrate de que tu iPhone y Apple Watch estén actualizados a las últimas versiones de software.

y estén actualizados a las últimas versiones de software. Abre la aplicación Apple Watch en tu iPhone.

en tu iPhone. Toca la pestaña Mi reloj y, a continuación, toca Celular (o Servicio móvil ).

y, a continuación, toca (o ). Pulsa Configurar Celular .

. Sigue las instrucciones en pantalla para iniciar sesión y vincular tu cuenta de operador.

Nota: Si tienes un reloj de configuración familiar para un niño, sigue los mismos pasos, pero elige el reloj de un miembro de tu familia en la pantalla «Todos los relojes» antes de tocar Móvil.

Usar la función celular

Una vez configurado, tu Apple Watch cambia automáticamente a la conexión más eficiente disponible, saltando del Bluetooth del iPhone, a Wi-Fi y, finalmente, a una conexión Cellular/LTE/5G cuando estás fuera de cobertura.