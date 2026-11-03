Resultados de Apple en el 4T 2026: gana 30,7 mil millones de dólares

Apple ha anunciado hoy los resultados financieros para el cuarto trimestre fiscal de 2026, que corresponde al tercer trimestre calendario del año. El trimestre incluyó una serie de lanzamientos de productos de Apple en agosto y septiembre, así como la transición de Tim Cook a John Ternus como CEO, que tuvo lugar el 1 de septiembre.



En el trimestre, Apple ha registrado ingresos de 114,5 mil millones de dólares y una ganancia trimestral neta de 30.700 millones de dólares, o 2,10 dólares por acción diluida, en comparación con los ingresos de 102,5 mil millones de dólares y una ganancia trimestral neta de 27.500 millones de dólares, o 1,85 dólares por acción diluida, en el trimestre del año pasado.

El margen bruto del trimestre más reciente fue del 47,9 por ciento, en comparación con el 47,2 por ciento del trimestre del año pasado. Apple también declaró un pago trimestral de dividendos de 0,27 dólares por acción, pagadero el 16 de noviembre a los accionistas registrados a partir del 12 de noviembre.

Apple ha establecido récords en el trimestre de septiembre para los ingresos totales, los ingresos del iPhone y las ganancias por acción, y un récord histórico de los ingresos por servicios.