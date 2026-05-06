La mensajería cifrada de Instagram se acaba el viernes 8 de mayo

Instagram eliminará el cifrado de extremo a extremo para los mensajes directos entre usuarios a partir del 8 de mayo de 2026. Cuando llegue la fecha, Meta podrá ver el contenido de todos los mensajes entre usuarios en la plataforma de redes sociales.
El cifrado de mensajes ha sido una función opcional en Instagram desde 2023, pero en marzo de este año la plataforma de redes sociales actualizó una página de ayuda para decir que la función ya no estaría disponible para mensajes directos entre usuarios a partir del 8 de mayo.
Faq-Mac: si valoras tu privacidad mínimamente, no utilizarás las redes sociales propiedad de Meta (Instagram y Facebook) ni TikTok, por supuesto aunque no sea de Meta.
Nos sigue sorprendiendo que, con todo lo que ha pasado, hemos visto y oído, la gente siga subiendo fotos de su cara, amigos, familia, viajes, etc. como si fuera algo divertido. Y no sirve borrar tu perfil, como demuestra la existencia de los perfiles fantasma.
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