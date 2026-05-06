Cada vez hay menos modelos de Mac disponibles

Apple sigue eliminando modelos Mac de su tienda en línea a medida que aumenta la escasez global de memoria. Los modelos de Mac mini con 32 GB y 64 GB de RAM ya no están disponibles para su compra, ni tampoco el M3 Ultra Mac Studio con 256 GB de RAM.

El Mac Studio con M3 Ultra ahora solo está disponible en una configuración de RAM de 96 GB, con las opciones de nivel superior eliminadas. Tanto los modelos M3 Mac Studio como M4 Max Mac Studio tienen estimaciones de entrega de 9 a 10 semanas.

En cuanto al Mac mini, el modelo M4 Pro ahora tiene un máximo de 48 GB de RAM, y los clientes ya no pueden elegir la opción de 64 GB. El Mac mini M4 estándar solo se puede comprar con 16 GB o 24 GB de RAM, porque se ha eliminado la opción de 32 GB.

La semana pasada, Apple eliminó el Mac mini con 256 GB de almacenamiento SSD, dejando el modelo de 512 GB como la opción mínima. Eso elevó efectivamente el precio del Mac mini de 599 $ a 799 $. Apple también dejó de aceptar pedidos de algunas máquinas Mac Studio y Mac mini con mayores cantidades de RAM en marzo y abril.